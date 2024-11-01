Restoranda yediğinizden daha iyi! Tam kıvamında sufle tarifi

Çikolata krizi yaşayanlar için enfes bir tarif paylaşacağız. Tam kıvamında en az restorandaki kadar iyi olan bu sufle tarifini not edebilirsiniz. Peki hangi malzemeler gerekiyor ve kaç dakika pişmeli? İşte tarife dair merak edilen tüm detaylar...
Çikolata krizi yaşayanlar için enfes bir tarif paylaşacağız. Tam kıvamında en az restorandaki kadar iyi olan bu sufle tarifini not edebilirsiniz. Peki hangi malzemeler gerekiyor ve kaç dakika pişmeli? İşte tarife dair merak edilen tüm detaylar...
Malzemeler
Sufle İçin:
100 gram bitter çikolata
50 gram tereyağı
3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
100 gram toz şeker
1 tatlı kaşığı vanilin
30 gram un
Bir tutam tuz
Servis İçin:
Pudra şekeri (isteğe bağlı)
Hazırlık aşaması
Öncelikle fırınınızı 200 derece sıcaklığa getirin. Sufle kalıplarınızı tereyağı ile yağlayıp unlayarak hazırlayın; bu adım suflelerin fırından kolayca çıkmasını sağlayacak. Ardından bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eriterek pürüzsüz bir karışım elde edin. Karışımı ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.
Tarif detayları
Başka bir kapta oda sıcaklığındaki yumurtaları, toz şekeri ve vanilini koyarak mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Yumurtalar iyice köpüklenmeli ve krema kıvamına gelmelidir. Soğuyan çikolata karışımını yumurta karışımına ekleyin ve nazikçe karıştırın. Un ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı sufle kalıplarına 2/3 oranında dökün ve önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Ardından sufleniz hazır. En az restorandaki kadar lezzetli suflenizin tadını çıkarın. Afiyet olsun.