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Restoranda yediğinizden daha iyi! Tam kıvamında sufle tarifi

Lezzetli ve tam kıvamında tatlı hazırlamak için bazı püf noktalar bulunuyor. Peki, evde de tıpkı restoranda yediğiniz gibi bir akışkan bir sufle pişirebileceğinizi söylesek... Nasıl mı? İşte enfes sufle tarifi hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:21 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:26
Restoranda yediğinizden daha iyi! Tam kıvamında sufle tarifi

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Çikolata krizi yaşayanlar için enfes bir tarif paylaşacağız. Tam kıvamında en az restorandaki kadar iyi olan bu sufle tarifini not edebilirsiniz. Peki hangi malzemeler gerekiyor ve kaç dakika pişmeli? İşte tarife dair merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Malzemeler

Sufle İçin:
100 gram bitter çikolata
50 gram tereyağı
3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
100 gram toz şeker
1 tatlı kaşığı vanilin
30 gram un
Bir tutam tuz
Servis İçin:
Pudra şekeri (isteğe bağlı)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hazırlık aşaması

Öncelikle fırınınızı 200 derece sıcaklığa getirin. Sufle kalıplarınızı tereyağı ile yağlayıp unlayarak hazırlayın; bu adım suflelerin fırından kolayca çıkmasını sağlayacak. Ardından bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eriterek pürüzsüz bir karışım elde edin. Karışımı ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tarif detayları

Başka bir kapta oda sıcaklığındaki yumurtaları, toz şekeri ve vanilini koyarak mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Yumurtalar iyice köpüklenmeli ve krema kıvamına gelmelidir. Soğuyan çikolata karışımını yumurta karışımına ekleyin ve nazikçe karıştırın. Un ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı sufle kalıplarına 2/3 oranında dökün ve önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Ardından sufleniz hazır. En az restorandaki kadar lezzetli suflenizin tadını çıkarın. Afiyet olsun.

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