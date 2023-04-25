30.Dönem POMEM polis alımının başlayıp başlamadığı polis olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. POMEM sınavlarına her yıl binlerce polis adayı katılıyor ve sınavlarda başarılı olan kişiler kuruma girmeye hak kazanıyor. Peki, 30. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? 30. Dönem POMEM başvuru şartları nedir 2023?
30. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN OLUR?
30. dönem POMEM alımlarına dair Polis Akademisi tarafından da detay paylaşılmadı.Ancak 28. dönem POMEM başvuruları 27 Aralık 2021, 29. dönem POMEM ön başvuruları da 14 Kasım 2022'de başlamıştı.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)