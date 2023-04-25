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    • 25.04.2023 09:31
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    • 25.04.2023 09:31
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    30. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? 30. Dönem POMEM başvuru şartları nedir 2023?

    30. Dönem POMEM alımları hakkında aramalar hız kazandı. Polislik hayali kuran gençler, 30. dönem POMEM alımı başvuru tarihleri hakkında açıklama yapıldı mı merak ediyor. Peki, 30. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? 30. Dönem POMEM başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    30. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak 2023?

    30.Dönem POMEM polis alımının başlayıp başlamadığı polis olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. POMEM sınavlarına her yıl binlerce polis adayı katılıyor ve sınavlarda başarılı olan kişiler kuruma girmeye hak kazanıyor. Peki, 30. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? 30. Dönem POMEM başvuru şartları nedir 2023?

    30. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN OLUR?

    30. dönem POMEM alımlarına dair Polis Akademisi tarafından da detay paylaşılmadı.Ancak 28. dönem POMEM başvuruları 27 Aralık 2021, 29. dönem POMEM ön başvuruları da 14 Kasım 2022'de başlamıştı.



    POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

    a) T.C. vatandaşı olmak,
    b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)


        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,


        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
        ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak
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        Haberler Haberler 30. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? 30. Dönem POMEM başvuru şartları nedir 2023?
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