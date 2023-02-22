RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e 5'er kez program durdurma cezası! Amerikan sermayeli FOX'un ihaneti tescillendi

YARDIMLARI GERİ ÇEVİRİYORLAR YALANI

Toplanan yardımları ve alanda bulunan AFAD ekiplerini görmezden gelen Şentürk, "O kadar akılalmaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya" dedi.

"O KONU DOĞRULANMADI"

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Murat Yetkin "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" diyerek Şentürk'ü uyardı.