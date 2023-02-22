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    • Haberler
    • 22.02.2023 15:29
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    • 22.02.2023 15:29
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    RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e 5'er kez program durdurma cezası! Amerikan sermayeli FOX'un ihaneti tescillendi

    Son dakika haberi! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi. "Büyük Felaket Özel Yayın" programında, "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    RTÜK deprem iftiracılarına acımadı!

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, FOX TV'de yayımlanan "Orta Sayfa" programında moderatörün AFAD'ın yardımları engellediğine yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

    "Büyük Felaket Özel Yayın" programında, "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Ayrıca toplantıda bölgede "sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları" nedeniyle aynı kanala üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

    TELE1'E DE ÜST SINIRDAN CEZALAR
    Üst Kurul toplantısında, Tele1'in "18 Dakika" programında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine üst sınırdan 5 kez program durdurma cezası verildi.

    Aynı kanalın "Forum" programında ise teyit edilmemiş kulaktan dolma bilginin gerçekmiş gibi anlatılması nedeniyle de üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.


    FOX'UN OPERASYON ÇOCUĞU DOĞAN ŞENTÜRK'TEN REZİL İFTİRA
    Amerikan sermayeli Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında daha önce defalarca yalan ve iftiralarla hükümeti alan Doğan Şentürk, afet bölgesine yapılan yardımlarla ilgili depremin ilk haftasında akılalmaz iddialarda bulunarak AFAD'ı hedef almıştı.

    YARDIMLARI GERİ ÇEVİRİYORLAR YALANI
    Toplanan yardımları ve alanda bulunan AFAD ekiplerini görmezden gelen Şentürk, "O kadar akılalmaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya" dedi.

    "O KONU DOĞRULANMADI"
    CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Murat Yetkin "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" diyerek Şentürk'ü uyardı.

        "BİLMİYORUM AMA KAFA BU KAFA"
        Ancak Şentürk, "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin. Yaparlar mı yaparlar, sana sürpriz olur mu yaparlarsa?" diyerek skandal iddialarını devam ettirdi. İddiaların doğru olmadığını söylediği halde Şentürk'ün bu sözlerine katılan Mengü, "Doğru, sıkıntı o" diyerek alçak iftirayı temize çıkardı.


        Şentürk'ün skandal iddialarına sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi. Yapılanın gazetecilik olmadığını belirten bir vatandaş, "Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşarken Fox TV'de Doğan Şentürk bu süreçte ülkenin en stratejik kurumu olan Afad'a iftira atıyor Toparlaması için Nevşin Mengü kendisine bir şans veriyor ama bu kez işi pişkinliğe vuruyor. Bu gazetecilik değil şerefsizlik" dedi.

        Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğan Şentürk yalan bilgi paylaşıyor Nevşin Mengü onun yalan olduğunu söylediği halde yalanı devam ettiriyor. FOX TV günlerdir yalan haberde rekor kırıyor bravo gerçekten. Bakın bu yapılan cidden ahlaksızdır insanlar can derdinde bunlar ise siyaset…" ifadelerini kullandı.

            TESCİLLİ YALANCI
            FOX TV'nin "çiftçiler ödeme alamıyor" yalan haberi A Haber tarafından ortaya çıkarılmıştı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün 2020 yılında çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek ödemelerini yapmasına rağmen yalan haberini savunmuştu. Şentürk, "(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e) 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler" iddiasında bulunmuştu. Şentürk'ün yalanı bir kez daha ortaya çıkmıştı.

            YÜZBİNLERCE YARDIM KOLİSİ
            Öte yandan tüm imkanlarını seferber eden devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Hızlıca Hatay'a intikal eden kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.

            Aynı zamanda giyecekten battaniyeye, gıdadan ilaca kadar özenle hazırlanan 100 binlerce yardım kolisinin bölgeye sevki devam ediyor.

                SAHRA HASTANESİ KURULDU
                Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar, Sahra Hastanesi'nin bahçesinde bekletiliyor.

                Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip yakınlarını teşhis ediyorlar.

                Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor.

                    Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar.

                    HER ŞEHİRDEN AMBULANS
                    Devlet kurumlarının yanı sıra sivil yerel yönetimler de adeta zamanla yarışarak elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin her şehrinden deprem bölgesine nakil ambulanslar geldi.

                    İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas, Bursa, Erzurum ve Isparta gibi pek çok kentte görev yapan, içerisinde tıbbi malzemelerinin bulunduğu ambulanslar, enkazdan çıkarılan yaralıların hastaneye naklini gerçekleştiriyor.

                    ÇADIRLAR KURULDU
                    AFAD, mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumunun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu.

                        SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
                        Vatandaşların yemek ihtiyacı da yanıtsız kalmadı. Türk Kızılay, depremzedeler için gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı.

                        Sabah erken saatlerde pişirilen sulu yemekler, gün içerisinde paylaştırılıyor.

                        ASKER ENKAZ ÇALIŞMASINDA
                        Afetin ardından bölgeye intikal eden Türk askeri de enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tahliye için görevlendirildi.
                            CHP’nin kastı canımıza!
                            Haberler Haberler RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e 5'er kez program durdurma cezası! Amerikan sermayeli FOX'un ihaneti tescillendi
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