Merdan Yanardağ deprem üzerinden nefret kustu: Bile bile gerici partilere oy verdiler! Dindar bölge...

MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL İFADELER

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." iddiasında bulunan Yanardağ, "Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?" ifadeleriyle kin kustu.

CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER DE BENZER BİR SKANDALA İMZA ATTI

Benzer bir skandala CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan da imza atmıştı.

Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.

DEPREM ÜZERİNDEN İSLAM DÜŞMANLIĞI VE SİYSAET

Ercan şu skandal sözleri söyledi;

"Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum. Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye."