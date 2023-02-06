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    • Güncel
    • 06.02.2023 21:44
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    • 06.02.2023 22:00
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    Merdan Yanardağ deprem üzerinden nefret kustu: Bile bile gerici partilere oy verdiler! Dindar bölge...

    Merdan Yanardağ'dan bir skandal daha! CHP tarafından fonlandığı bilinen Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremleri üzerinden AK Parti seçmenine nefret kustu. Merdan Yanardağ, "Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Bu bölgeler ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bölgelerdir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Lağım ağız yine kustu

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler meydana geldi.

    Türkiye depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak el ele verdi. Sahada çalışmalar sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 7 gün süreyle milli yas ilan etti.

    DEPREMİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ
    Ancak CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ büyük bir skandala imza attı.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullandı.

    MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL İFADELER
    "İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır."     iddiasında bulunan Yanardağ, "Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?" ifadeleriyle kin kustu.

    CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER DE BENZER BİR SKANDALA İMZA ATTI
    Benzer bir skandala CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan da imza atmıştı.

    Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.

    DEPREM ÜZERİNDEN İSLAM DÜŞMANLIĞI VE SİYSAET
    Ercan şu skandal sözleri söyledi;
    "Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum. Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye."

        Ahmet Ercan'ın bu algı dolu ifadelerine CHP yandaşı Enver Aysever ise gülümseyerek "Siyasal İslam" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

        "TAKDİR-İLAHİ DEĞİL TAKDİR-İ SİYASİ"
        Aysever'i onaylayan Ercan skadanlın dozunu artırarark şunları söyledi;

        "Aynen öyle. Kadercilik ve yazgıcılık. Şuanda da bütün televizyon kanalları "Allah korusun, deprem takdir-i ilahidir, yapacak bir şey yok, devletimiz büyüktür, yaralarınız en kısa zamanda sarılacaktır" lafları söyleniyor. Ben şuanda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı depremcisi oldum. 1970'den beri depremleri görüyorum. Siyasilerin söylediği hep aynı laf. Diğer bir deyimle özet olarak söylemek gerekirse deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir."

        DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU
        Türkiye'yi sarsan deprem sonrası devlet ise seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.

        Arama kurtarma çalışmalarına verildiğini ve kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." dedi.

        Bakanlar da deprem bölgelerinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

        HANGİ BAKAN NEREDE?
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
        Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır

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        Lağım ağız yine kustu
        Haberler Güncel Merdan Yanardağ deprem üzerinden nefret kustu: Bile bile gerici partilere oy verdiler! Dindar bölge...
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