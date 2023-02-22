Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mucize kız Aleyna'ya ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez ve diğer yaralıları ziyaret etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne geldi.
248. SAATTE KURTARILDI
Arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.
Enkazından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kız, arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ve Türkiye için umut ışığı olmuştu.
TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Tayyip Erdoğan tedavi altına alınan Aleyna'ya telefon etmişti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını vermişti.