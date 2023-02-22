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    • 22.02.2023 15:01
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mucize kız Aleyna'ya ziyaret

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremin 11. gününde 248 saat sonra enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna'yı hastanede ziyaret etti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara'da tedavi altına alınan Aleyna'ya telefon eden Başka Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz." diyerek ziyaret için söz vermişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Aleyna’ya ziyaret

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    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez ve diğer yaralıları ziyaret etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne geldi.

    248. SAATTE KURTARILDI
    Arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

    Enkazından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kız, arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ve Türkiye için umut ışığı olmuştu.

    TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Başkan Tayyip Erdoğan tedavi altına alınan Aleyna'ya telefon etmişti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını vermişti.

        Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi ve ekledi: "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım."

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