Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mucize kız Aleyna'ya ziyaret

Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi ve ekledi: "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım."