Fox'un operasyon çocuğu Doğan Şentürk'ten rezil iftira: Yardım kolileri bira logolu diye geri çevriliyor

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü.
Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti. Evleri harabeye dönen kışın ortasında kalan depremzedelerin imdadına AFAD yetişti.
"YARDIM KOLİLERİ ÜZERİNDE BİRA FOTOĞRAFI VAR DİYE GERİ ÇEVRİLİYOR"
Ancak Amerikan sermayeli Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında daha önce defalarca yalan ve iftiralarla hükümeti alan Doğan Şentürk, afet bölgesine yapılan yardımlarla ilgili akılalmaz iddialarda bulunarak AFAD'a hedef aldı.
YARDIMLARI GERİ ÇEVİRİYORLAR YALANI
Toplanan yardımları ve alanda bulunan AFAD ekiplerini görmezden gelen Şentürk, "O kadar akılalmaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya" dedi.
"O KONU DOĞRULANMADI"
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Murat Yetkin "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" diyerek Şentürk'ü uyardı.
"BİLMİYORUM AMA KAFA BU KAFA"
Ancak Şentürk, "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin. Yaparlar mı yaparlar, sana sürpriz olur mu yaparlarsa?" diyerek skandal iddialarını devam ettirdi. İddiaların doğru olmadığını söylediği halde Şentürk'ün bu sözlerine katılan Mengü, "Doğru, sıkıntı o" diyerek alçak iftirayı temize çıkardı.