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    • 12.02.2023 13:54
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    Fox'un operasyon çocuğu Doğan Şentürk'ten rezil iftira: Yardım kolileri bira logolu diye geri çevriliyor

    Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Art niyetli çevreler, sahada can başla verilen mücadeleyi karalama adına birbirinden rezil iddialar ortaya atmaktan çekinmiyor. Fox TV'de yayınlanan 'Orta Sayfa' programında akılalmaz bir iftira dile getirildi. Programın moderatörü Doğan Şentürk, afet bölgesine gönderilen yardımların üzerine bira fotoğrafı var diye geri çevrildiğini söyledi. CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Murat Yetkin'in 'doğrulanmadı' uyarısını da dikkate almayarak iddiasında ısrar eden Şentürk'e, sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    Fox TV’de rezil algı operasyonu

    Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü.

    Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti. Evleri harabeye dönen kışın ortasında kalan depremzedelerin imdadına AFAD yetişti.

    "YARDIM KOLİLERİ ÜZERİNDE BİRA FOTOĞRAFI VAR DİYE GERİ ÇEVRİLİYOR"
    Ancak Amerikan sermayeli Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında daha önce defalarca yalan ve iftiralarla hükümeti alan Doğan Şentürk, afet bölgesine yapılan yardımlarla ilgili akılalmaz iddialarda bulunarak AFAD'a hedef aldı.

    YARDIMLARI GERİ ÇEVİRİYORLAR YALANI
    Toplanan yardımları ve alanda bulunan AFAD ekiplerini görmezden gelen Şentürk, "O kadar akılalmaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya" dedi.

    "O KONU DOĞRULANMADI"
    CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Murat Yetkin "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" diyerek Şentürk'ü uyardı.

    "BİLMİYORUM AMA KAFA BU KAFA"
    Ancak Şentürk, "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin. Yaparlar mı yaparlar, sana sürpriz olur mu yaparlarsa?" diyerek skandal iddialarını devam ettirdi. İddiaların doğru olmadığını söylediği halde Şentürk'ün bu sözlerine katılan Mengü, "Doğru, sıkıntı o" diyerek alçak iftirayı temize çıkardı.


        Şentürk'ün skandal iddialarına sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi. Yapılanın gazetecilik olmadığını belirten bir vatandaş, "Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşarken Fox TV'de Doğan Şentürk bu süreçte ülkenin en stratejik kurumu olan Afad'a iftira atıyor Toparlaması için Nevşin Mengü kendisine bir şans veriyor ama bu kez işi pişkinliğe vuruyor. Bu gazetecilik değil şerefsizlik" dedi.

        Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğan Şentürk yalan bilgi paylaşıyor Nevşin Mengü onun yalan olduğunu söylediği halde yalanı devam ettiriyor. FOX TV günlerdir yalan haberde rekor kırıyor bravo gerçekten. Bakın bu yapılan cidden ahlaksızdır insanlar can derdinde bunlar ise siyaset…" ifadelerini kullandı.

        TESCİLLİ YALANCI
        FOX TV'nin "çiftçiler ödeme alamıyor" yalan haberi A Haber tarafından ortaya çıkarılmıştı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün 2020 yılında çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek ödemelerini yapmasına rağmen yalan haberini savunmuştu. Şentürk, "(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e) 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler" iddiasında bulunmuştu. Şentürk'ün yalanı bir kez daha ortaya çıkmıştı.

            YÜZBİNLERCE YARDIM KOLİSİ
            Öte yandan tüm imkanlarını seferber eden devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Hızlıca Hatay'a intikal eden kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.

            Aynı zamanda giyecekten battaniyeye, gıdadan ilaca kadar özenle hazırlanan 100 binlerce yardım kolisinin bölgeye sevki devam ediyor.

            SAHRA HASTANESİ KURULDU
            Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar, Sahra Hastanesi'nin bahçesinde bekletiliyor.

                Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip yakınlarını teşhis ediyorlar.

                Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor.

                Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar.

                    HER ŞEHİRDEN AMBULANS
                    Devlet kurumlarının yanı sıra sivil yerel yönetimler de adeta zamanla yarışarak elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin her şehrinden deprem bölgesine nakil ambulanslar geldi.

                    İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas, Bursa, Erzurum ve Isparta gibi pek çok kentte görev yapan, içerisinde tıbbi malzemelerinin bulunduğu ambulanslar, enkazdan çıkarılan yaralıların hastaneye naklini gerçekleştiriyor.

                    ÇADIRLAR KURULDU
                    AFAD, mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumunun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu.

                    SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
                    Vatandaşların yemek ihtiyacı da yanıtsız kalmadı. Türk Kızılay, depremzedeler için gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı.

                        Sabah erken saatlerde pişirilen sulu yemekler, gün içerisinde paylaştırılıyor.

                        ASKER ENKAZ ÇALIŞMASINDA
                        Afetin ardından bölgeye intikal eden Türk askeri de enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tahliye için görevlendirildi.

                        Depremzedelerin bir kısmı, kışlaların güvenli noktalarında ağırlanıyor.

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