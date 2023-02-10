Bir görüntü paylaşan Kızılay çalışanı, "Burada devlet yok, her şeyi 2 kişi yapıyor diyenler; 121 bin insan burada. Bunları duydukça bizim hevesimiz kırılıyor" dedi.

KIZILAY ÇALIŞANI: BİZİM HEVESİMİZİ KIRMAYIN

Kızılay çalışanı paylaştığı videoda bölgede yapılan çalışmaları gösterirken, "Arıyorlar 2 tane sosyal medya fenomeni bütün Türkiye'deki yardımları koordine ediyorlarmış onlar bütün işleri yapıyorlarmış falan. Allah rızası için burada emek harcayan insanların hiç mi hakkı yok. Burada insanlar -15 derecede mücadele ediyor. Bu insanların emeğini nasıl gözardı ediyorlar. Bizim burada ümidimiz kayboluyor. Biz ilk günden beri buradayız." ifadelerini kullandı.