Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin yüreğini yakarken devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışıyor.
121 BİN PESONEL SAHADA
Son resmi verilere göre AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede toplam 121.128 personel görev yapıyor.
SOSYAL MEDYADA 1-2 FENOMEN ALGISI!
Ancak sosyal medayda ise farklı bir algı yürütülerek devletin bölgeye gitmediği "1-2 sosyal medya fenomeninin yardımları" üstlendiği algısı güdülüyor. Bu manipülasyon sahada canla başla mücadele eden personelin de hevesini kırıyor.
Bir görüntü paylaşan Kızılay çalışanı, "Burada devlet yok, her şeyi 2 kişi yapıyor diyenler; 121 bin insan burada. Bunları duydukça bizim hevesimiz kırılıyor" dedi.
KIZILAY ÇALIŞANI: BİZİM HEVESİMİZİ KIRMAYIN
Kızılay çalışanı paylaştığı videoda bölgede yapılan çalışmaları gösterirken, "Arıyorlar 2 tane sosyal medya fenomeni bütün Türkiye'deki yardımları koordine ediyorlarmış onlar bütün işleri yapıyorlarmış falan. Allah rızası için burada emek harcayan insanların hiç mi hakkı yok. Burada insanlar -15 derecede mücadele ediyor. Bu insanların emeğini nasıl gözardı ediyorlar. Bizim burada ümidimiz kayboluyor. Biz ilk günden beri buradayız." ifadelerini kullandı.