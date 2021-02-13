FOX TV'nin "çiftçiler ödeme alamıyor" yalan haberi A Haber tarafından deşifre edilmişti. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, yalan haberini doğru olarak göstermeye devam ediyor.
ŞENTÜRK'ÜN, "2020 SÜT PARALARINI VERMEMİŞLER" YALANI
Doğan Şentürk, İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün 2020 yılında çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek ödemelerinin yapılmasına rağmen yalan haberini savundu ve "(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e) 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler" iddiasında bulundu. Şentürk'ün, yalan haberine devam etmesi dikkat çekti.
ŞENTÜRK: ÇİFTÇİ HABERİ YANLIŞMIŞ VE YALANMIŞ
Doğan Şentürk, FOX TV Eski Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yaptığı yayına katıldı. Sabah'ın haberine göre Şentürk, RTÜK'ün FOX TV Ana Haber'de çiftçi Fikret Sefa Yeşil üzerinden yapılan yalan haberinden dolayı para cezası vermesini eleştirdi.
YALAN HABERİ SAVUNDU
FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, yalan haber yapan muhabiri Nazlı Yerebasmaz'ı savundu ve şu iddialarda bulundu:
"Radyo Televizyon Üst Kurulu, çiftçi haberimizden dolayı ceza verdi. İdari para cezası.. Sen de Nazlı Yerebasmaz'ı biliyorsun ve takdir edersin. Nazlı, bana göre şu anda televizyon haberciliği piyasasının iyi muhabirlerindendir. Tarım haberleriyle de dikkat çekti. 'Benim hikayem' Sen de çok defa bu konuyu çok anons ettin."
"2020 VE 2021'DE SÜT PARALARINI VERMEMİŞLER"
"Neymiş çiftçi haberi yanlışmış ve yalanmış. Ya (RTÜK) bunun sicil amiri misin? Bizim sicil amirimiz RTÜK mü? Bir başka kanalda, 'Bu haber yanlıştır' diye haber yaptılar. RTÜK, orayı referans aldı ve bize ceza verdi. Söz konusu haberin içeriğini ben söyleyeyim. 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler. Çiftçi de zaten bize bunu söylüyor. FOX Haber mikrofonlarına '2020 ve 2021'nin paralarını almadım' Bunlar da 2019'un listesini götürüp (çiftçiye) 'Bak sen para aldın' diye ikinci kez baskı yaparak röportaj yapmışlar. Kaldı ki baskı yaptıkları halde çiftçi yine gerçekleri konuşmuş ve kendi kendilerini tekzip etmişler. RTÜK, bunu göremiyor. Haber Merkezi'mizde neymiş, çiftçi haberimizi yapmışız diye idari para cezası verdiler."