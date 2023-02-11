Asrın felaketi sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı! 28 Şubat artığı Merdan Yanardağ'dan rezil sözler: Muhafazakar seçmen hedefte







DERDİ DİN DERSLERİ!

Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör de yaşanan deprem felaketi üzerinden manasız bir şekilde dini hedef tahtasına koyanlar arasında.



Şengöl, "Tabiatın dilini bilmezseniz başınıza bela gelir. Tabiatın bir tane dili vardır. O da bilimdir. Bugün siz Coğrafya dersini kaldırıp onun yerine iki tane din dersi koyarsanız neticesi bu olur" tüm tepki oklarını üzerine topladı.