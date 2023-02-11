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    • 11.02.2023 23:20
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    • 11.02.2023 23:49
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    Asrın felaketi sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı! 28 Şubat artığı Merdan Yanardağ'dan rezil sözler: Muhafazakar seçmen hedefte

    Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'ye yüzyılın felaketini yaşattı. Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken CHP ve medyası acıdan siyaset devşirdi. CHP yandaşı Tele 1'in ederi aldığı mangırlarla doğru orantılı olan yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgeyi 'dindar' ve 'gelenekçi' olarak tanımlayarak muhafazakar seçmeni hedef aldı. "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var" sözleriyle rezilliğini perçinleyen Yanardağ, AK Parti'ye 'cihadist terör örgütü' benzetmesinde bulundu. 28 Şubat artığı bu rezil tutum büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Deprem sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    81 il tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler harekete geçti.


    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkaz üzerinde miting yaparak Başkan Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. CHP yandaşı medyada da peşi sıra skandal yayınlar baş gösterdi.

    MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL: DEPREMİN OLDUĞU YER DİNDAR VE GELENEKÇİ
    Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen yandaş Tele 1'in fondaş yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza attı.

    Aynı Yanardağ bugün skandal sözlerini yineledi.



    SKANDAL SÖZLER: AK PARTİ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ BENZETMESİ
    "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var"     diyerek hazımsızlığı gözler önüne seren Merdan Yanardağ, Tele 1 yayınında AK Parti'yi 'Siyasal İslamcı cihadist örgüt' sözleriyle hedef gösterdi.



    CHP yandaşı Merdan Yanardağ'ın 28 Şubat artığı rezil sözleri büyük tepkiyle karşılandı.


        CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'İN İMZA ATTIĞI SKANDAL
        Benzer bir skandal CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan'dan da gelmişti.

        Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.

        Ercan ise "Deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir" diyerek provokasyon yapmıştı.



        CHP YANDAŞI MEDYADA 28 ŞUBAT KAFASI HORTLADI
        Asrın felaketi üzerinden yapılan bu skandal yorumlar tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı Cumhuriyet'te 28 Şubat kafası hortladı.

        Cumhuriyet, "Kim bu her kurtuluşta 'tekbir' getirenler?" başlığıyla enkaz alanında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipleri hedef gösterdi. Konuyla ilgili haberde "Laiklik hassasiyetinin ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor" ifadesi yer aldı.



        TEKBİR ÇEKEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞANARINI HEDEF ALDILAR
        CHP yandaşı medyanın Müslüman kesimi hedef alan ve enkaz alanında Allahu Ekber nidalarıyla tekbir çeken arama kurtarma görevlilerini karalaması sosyal medyada da ses getirdi.




            DERDİ DİN DERSLERİ!
            Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör de yaşanan deprem felaketi üzerinden manasız bir şekilde dini hedef tahtasına koyanlar arasında.

            Şengöl, "Tabiatın dilini bilmezseniz başınıza bela gelir. Tabiatın bir tane dili vardır. O da bilimdir. Bugün siz Coğrafya dersini kaldırıp onun yerine iki tane din dersi koyarsanız neticesi bu olur" tüm tepki oklarını üzerine topladı.
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            Deprem sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı!
            Haberler Güncel Asrın felaketi sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı! 28 Şubat artığı Merdan Yanardağ'dan rezil sözler: Muhafazakar seçmen hedefte
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