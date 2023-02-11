Asrın felaketi sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı! 28 Şubat artığı Merdan Yanardağ'dan rezil sözler: Muhafazakar seçmen hedefte

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
81 il tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler harekete geçti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkaz üzerinde miting yaparak Başkan Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. CHP yandaşı medyada da peşi sıra skandal yayınlar baş gösterdi.
MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL: DEPREMİN OLDUĞU YER DİNDAR VE GELENEKÇİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen yandaş Tele 1'in fondaş yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza attı.
Aynı Yanardağ bugün skandal sözlerini yineledi.
SKANDAL SÖZLER: AK PARTİ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ BENZETMESİ
"Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var" diyerek hazımsızlığı gözler önüne seren Merdan Yanardağ, Tele 1 yayınında AK Parti'yi 'Siyasal İslamcı cihadist örgüt' sözleriyle hedef gösterdi.
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'ın 28 Şubat artığı rezil sözleri büyük tepkiyle karşılandı.