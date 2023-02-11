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    • Haberler
    • 11.02.2023 12:26
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    • 11.02.2023 12:44
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    Muhalefetin provokasyonu hız kesmiyor! TİP'siz Ahmet Şık zıvanadan çıktı: Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahada çalışmalarına başlayan devlet, milletle el ele vererek yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Muhalef afetzedelere yardım etmek bir yana karalama kampanyalarıyla, sahadaki ekipleri de engellemeye çalışıyor. Yaptıkları açıklamalarla rezaleti her gün büyüten muhalefet temsilcilerine TİP Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Şık, Halk Tv'de katıldığı canlı yayından yardımların yetersiz kaldığını öne sürerek, "Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" diyerek tam anlamıyla zıvanadan çıktı.

    takvim.com.tr
    TİP’siz Ahmet Şık zıvanadan çıktı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

    7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

    Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

    Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        TİP BÖLGEYE ZİYARET DÜZENLEDİ
        Sahada çalışmalar canla başla devam ederken; muhalefet temsilcileriyle provokatif ve kara propagandaya hizmet eden açıklamalarıyla arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını baltalıyor.

        Deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunan Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldığı Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.

        Açıklamalarında zıvandan çıkan Şık canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

        DEVLETİN DÜŞMANI OLMAK HAKTIR
        Ahmet Şık deprem bölgesinden canlı yayında açık bir devlet düşmanlığı çağrısı yaptı.

            TİP İstanbul Milletvekili Ahmet skandal yayında şu ifadeleri kullandı:
            Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur.

            MUHALEFETİN İĞRENÇ PROVOKASYONU
            Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu felaketin henüz ilk günününde AFAD'a randevu için talepte bulunduğu ve geri dönüş alamadığını öne sürerek provokasyonun fitilini ateşledi.

            Süreç boyunca yardımalrın engellendiği, devletin felaket bölgesine yeterli yardım ulaştırmadığı, hasar gören Hatay havalimanının ABB tarafından onarıldığı dahil birçok gerçek dışı iddiayı piyasaya süren Kılıçdaroğlu'na diğer, sözde muhalefet temsilcileri de katıldı.

            İP lideri Meral Akşener ve yardımcısı Koray Aydın seçim tarihi ve vatandaşın tercihleri konusunda kirli bir hesaplamaya giderken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, yardım görevlisine hırsızlık iftirası atmak, arama-kurtarma ekiplerinin önce AK Partilileri enkazdan çıkardığını öne sürecek kadar zırvaladı.
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                Haberler Haberler Muhalefetin provokasyonu hız kesmiyor! TİP'siz Ahmet Şık zıvanadan çıktı: Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır
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