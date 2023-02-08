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    • Güncel
    • 08.02.2023 13:31
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    • 08.02.2023 13:45
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    Kahramanmaraş depremi üzerinden yeni algı operasyonu! TELE 1'in yalanını Macar Büyükelçi deşifre etti!

    Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle tek yürek olup arama kurtarma çalışmalarına devam ederken fondaş medyanın azılı kanallarından TELE 1 yalanlarına bir yenisini ekledi. Felaketin ilk gününden itibaren nefretini kusan ve yalan haberler yayan TELE 1 bu kez Macaristan'dan gelen kurtarma ekibinin benzin parasını kendisinin ödediğini, su almak isteyen ekipten matket sahibinin para istediğini iddia etti. Algı operasyonunu ise Macar Büyükelçi deşifre etti.

    takvim.com.tr
    TELE 1’in yalanını Macar Büyükelçi deşifre etti!

    Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle yasa boğuldu. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

    Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada 10 ili etkileyen deprem için 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıkladı.

    Son bir asrın en büyük felaketi olan deprem sonrası ülkeler Türkiye'ye yardım için seferber oldular. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

    Türkiye gece gündüz bölgeden gelecek kurtarma haberlerine kilitlenmişken ilk andan itibaren algı operasyonları yapan TELE 1'den yeni bir skandal daha geldi.

        TELE 1'İN MACAR YALANI!

        TELE 1 canlı yayınlarında Türkiye'ye yardım için gelen Macar kurtarma ekibini Maraş'a taşıyan otobüsün yolda benzininin bittiği ve benzin paralarını kendilerinin ödediği iddia edildi.

        Yalanına devam eden TELE 1 biraz daha ileriye giderek söz konusu ekibin su almak istediğinde yanlarında Türk Lirası olmadığını söylediğini ama market sahibinin 'döviz de alırız' yanıtı verdiği iftirasında bulunuldu.

        SKANDALI BÜYÜKELÇİ DEŞİFRE ETTİ

        Canlı yayındaki bu yalanı paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına Macar Büyükelçi cevap verdi.

        Yalanı deşifre eden Macar Büyükelçi Viktor Matis, "İncek'te az önce 19 kişilik, 'dan karayoluyla gelen grubumuzla konuştum. Ist'da bir istasyonda benzinlerini ödedi bir yerli. Buradaki alışverişte kolalarinin hepsini bbiriödediğini gördüm. Ben başka yerde kurabiye alırken dükkan sahibi elindeki poğaçaların yarısını verdi" dedi.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Sosyal medya kullanıcıları TELE 1'e büyük tepki gösterdi. İşte o tepkilerin bazıları:

            DEPREMİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ
            Ancak CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ büyük bir skandala imza attı.

            Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullandı.

            MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL İFADELER
            "İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır."             iddiasında bulunan Yanardağ, "Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?" ifadeleriyle kin kustu.

            CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER DE BENZER BİR SKANDALA İMZA ATTI
            Benzer bir skandala CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan da imza atmıştı.

            Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.

            DEPREM ÜZERİNDEN İSLAM DÜŞMANLIĞI VE SİYSAET
            Ercan şu skandal sözleri söyledi;
            "Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum. Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye."

                Ahmet Ercan'ın bu algı dolu ifadelerine CHP yandaşı Enver Aysever ise gülümseyerek "Siyasal İslam" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

                "TAKDİR-İLAHİ DEĞİL TAKDİR-İ SİYASİ"
                Aysever'i onaylayan Ercan skadanlın dozunu artırarark şunları söyledi;

                "Aynen öyle. Kadercilik ve yazgıcılık. Şuanda da bütün televizyon kanalları "Allah korusun, deprem takdir-i ilahidir, yapacak bir şey yok, devletimiz büyüktür, yaralarınız en kısa zamanda sarılacaktır" lafları söyleniyor. Ben şuanda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı depremcisi oldum. 1970'den beri depremleri görüyorum. Siyasilerin söylediği hep aynı laf. Diğer bir deyimle özet olarak söylemek gerekirse deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir."

                DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU
                Türkiye'yi sarsan deprem sonrası devlet ise seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.

                Arama kurtarma çalışmalarına verildiğini ve kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." dedi.

                Bakanlar da deprem bölgelerinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

                HANGİ BAKAN NEREDE?
                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
                Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
                Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
                Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
                Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
                Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
                Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
                Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
                Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
                Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır

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                Depremin boyutu aslında 11!
                Haberler Güncel Kahramanmaraş depremi üzerinden yeni algı operasyonu! TELE 1'in yalanını Macar Büyükelçi deşifre etti!
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