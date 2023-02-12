Şirin Payzın'dan deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV geri adım attı

CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE

85 milyon tek yürek olmuşken CHP ve medyası provokasyon peşinde koşmaya devam etti.

ŞİRİN PAYZIN'IN CENAZE YALANI

Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" iddiasında bulundu.