Şirin Payzın'dan deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV geri adım attı

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.
DEVLET SEFERBER OLDU
10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.
Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezerek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşların dertlerini dinledi.
CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE
85 milyon tek yürek olmuşken CHP ve medyası provokasyon peşinde koşmaya devam etti.
ŞİRİN PAYZIN'IN CENAZE YALANI
Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" iddiasında bulundu.
Şirin Payzın'a tepkiler yükselince Halk TV geri adım attı.
Halk TV'den yayın devam ederken yapılan açıklamada Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıkları belirtilirken, "Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir." denildi.
Yaşananlar CHP medyasının provokasyon amaçlı yayınlarının kendilerini bile birbirlerine düşürdüğünü gösterdi.