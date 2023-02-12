Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2023 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 10:02
    ABONE OL

    Şirin Payzın'dan deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV geri adım attı

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşayan Türkiye yaralarını sararken CHP ve medyası yine provokasyon peşinde koşuyor. CHP'nin yayın organlarından Halk TV Hatay'dan canlı yayın yaptığı esnada Şirin Payzin göçmenleri hedef alarak enkazdan "Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı. Şirin Payzın'ın ifadelerine tepki yağınca Halk TV geri adım attı. Kanaldan yapılan açıklamada, "Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir." denildi.

    takvim.com.tr
    Provokasyonun merkez üssü Halk TV

    Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

    DEVLET SEFERBER OLDU
    10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

    Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezerek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşların dertlerini dinledi.

    CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE
    85 milyon tek yürek olmuşken CHP ve medyası provokasyon peşinde koşmaya devam etti.

    ŞİRİN PAYZIN'IN CENAZE YALANI
    Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" iddiasında bulundu.

    Şirin Payzın'a tepkiler yükselince Halk TV geri adım attı.

    Halk TV'den yayın devam ederken yapılan açıklamada Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıkları belirtilirken, "Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir." denildi.

    Yaşananlar CHP medyasının provokasyon amaçlı yayınlarının kendilerini bile birbirlerine düşürdüğünü gösterdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Provokasyonun merkez üssü Halk TV
    Haberler Güncel Şirin Payzın'dan deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV geri adım attı
        SON DAKİKA