VGM burs başvurusu ne zaman, BURS kaç TL oldu 2022-2023? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!

Ortaöğrenim Bursu için;

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs miktarı ise henüz belli olmadı. Gelişmeler www.vgm.gov.tr adresinden duyurulacak olup yeni yılın burs miktarı belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.