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    • Haberler
    • 17.10.2022 21:44
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    • 17.10.2022 21:44
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    VGM burs başvurusu ne zaman, BURS kaç TL oldu 2022-2023? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!

    Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    VGM burs başvurusu ne zaman, kaç TL oldu 2022-2023?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

    2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu. İşte o tarihler;

    Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

    Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

    Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

    Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

        VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Yükseköğrenim Bursu için;

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Ortaöğrenim Bursu için;

        Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

        Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

        VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.

        2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs miktarı ise henüz belli olmadı. Gelişmeler www.vgm.gov.tr adresinden duyurulacak olup yeni yılın burs miktarı belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.
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        Haberler Haberler VGM burs başvurusu ne zaman, BURS kaç TL oldu 2022-2023? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!
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