VGM burs başvurusu ne zaman, BURS kaç TL oldu 2022-2023? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu. İşte o tarihler;
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022
Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.