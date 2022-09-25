KPSS PUAN HESAPLAMA | 2022 KPSS A-B-C grubu puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ATAMA PUANLARI

KPSS atama puanları, puan hesaplama günü en çok araştırılan konularından oldu. ÖSYM 2022 sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 18 Eylül'de, KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturumları da 24-25 Eylül'de uygulanacak. Ortaöğretim, ön lisans ve ÖABT için bekleyiş ise devam ediyor. Adaylar bir yandan da KPSS A-B-C GRUBU PUAN HESAPLAMA | KPSS A-B-C grubu atanmak için kaç net gerekir? - A-B-C Grubu net sayısına göre puanlar konuları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
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KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 yılında düzenlenen KPSS sınavlarının sonuçları ÖSYM tarafından 21 Ekim'de ilan edecek. Adaylar sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden erişebilecekler.
KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA
KPSS Lisans sınavının gerçekleşmesinin ardından puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.
KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan almaktadır.