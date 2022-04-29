Turkiye.gov.tr: E-DEVLET MSB 2022 Mayıs celbi sevki SORGULAMA EKRANI! Askerlik yerleri Mayıs celbi öğrenmek için tıklayınız

Nisan ayının ortaları yaşanırken vatani görevini yapmak için heyecan dolu bekleyişe başlayan binlerce genç için Mayıs celbi açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili bilgiler duyurulunca detaylar merak edilmeye başlandı. Peki Askerlik yerleri bugün açıklandı. İşte MSB 2022 Mayıs celbi sevk tarihleri
E-DEVLET MSB 2022 Mayıs celbi sevki SORGULAMA EKRANI!
Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açıldı. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli oldu. Gelen son dakika açıklamasına göre; Mayıs Celbi askerlik yerleri açıklandı! Aşağıda yer alan link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
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Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü
Sevk Tarihleri
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
Erbaş/Er (2nci Grup)
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
Erbaş/Er (3ncü Grup)
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022