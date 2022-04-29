Askerlik yerleri açıklandı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik sevk ve celp tarihleri...

Askerlik yerleri duyuruldu mı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamaları yakından takip ediliyor ve askerlik yerleriyle alakalı son ilerlemeler merak hususu oluyordu. İşte gelen açıklama...