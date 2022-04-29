Askerlik yerleri açıklandı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik sevk ve celp tarihleri...

Askerlik yerleri duyuruldu mı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamaları yakından takip ediliyor ve askerlik yerleriyle alakalı son ilerlemeler merak hususu oluyordu. İşte gelen açıklama...
2022 MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlandı.
Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.