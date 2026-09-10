TAKVİM DEFALARCA YAZDI: YAVAŞ HEM NALINA HEM MIHINA VURUYOR Takvim.com.tr uzun bir süredir Mansur Yavaş'ın "Hem nalına hem mıhına" siyasetine dikkat çekiyor, Yavaş'ın CHP ile Yeni Parti arasındaki pozisyon arayışını satır satır okurlarına aktarıyor. Yavaş cephesi geçtiğimiz günlerde "yüz yüze görüşme" iddiaları üzerinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanlarken, kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" diyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarını da anında boşa düşürdü.

Mansur Yavaş yine hem nalına hem mıhına: CHP’nin 103. yıl kutlamalarında yok

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği konuşuluyor "TRUVA ATININ EN BÜYÜĞÜ ANKARA'DA" CHP kimliğini taşıyıp siyasi geleceğini masada tutan Yavaş için "Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor" yorumları da yapıldı. YAVAŞ CHP İLE YOL AYRIMINA GİRDİ: İSTİFA ETMEYE HAZIRLANIYOR Gelinen bu noktada Mansur Yavaş'ın CHP ile yol ayrımına girdiği Ankara kulislerinde dillendirilmeye başlandı. CHP tabanından Yavaş'a "Siyasi ahlak" hatırlatmaları gölgesinde istifa çağrıları yükseldi. Yavaş'ın önümüzdeki günlerde CHP'den istifa etmesi bekleniyor.

CHP, Mansur Yavaş'la şartlı pazarlık yaptı KAMUOYU İLK KEZ DUYACAK: TAKVİM ARKA PLANDAKİ PAZARLIĞI AÇIKLIYOR Bahse konu yol ayrımının arka planından ise şartlı bir pazarlık süreci çıktı. Bu kapsamda Takvim.com.tr, kamuoyunun ilk kez duyacağı pazarlığın detaylarını açıklıyor. CHP'DEN MANSUR YAVAŞ'A HEM ŞARTLI TEKLİF HEM UYARI Haziran 2026'da CHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin aracılığıyla Mansur Yavaş'a şartlı teklif sundu.



"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak" diyen Tekin, Yavaş için "Mansur Yavaş tabii ki şu anda bizim belediye başkanımız. Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş elbette bizim başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'a "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı yapıldı.

Kılıçdaroğlu'dan Mansur Yavaş’a sürpriz "Adaylık" teklifi

Gürsel Tekin, "Ayrılık gayrılık olursa sayın Kılıçdaroğlu 1-2 ay içerisinde adayını açıklarsa şaşırmayın! Mansur Yavaş herkesin ortak kabulüdür. Hayır "biz ayrışacağız" derlerse adaysız kalmayız merak etmeyin" şeklinde konuştu.