Mansur Yavaş'ın CHP ile yol ayrımı! TAKVİM 3 ayda bozulan şartlı pazarlığı açıklıyor: Kılıçdaroğlu üzerini çizdi
CHP'de Mansur Yavaş defteri kapanıyor... 9 Eylül resepsiyonuna katılmayan Yavaş'a "istifa et" çağrıları yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim için sadece belediye başkanı" diyerek çizgiyi çekti. Ayrışmanın perde arkasında ise bozulan bir şartlı pazarlık yatıyor. Takvim.com.tr, kamuoyunun ilk kez duyacağı detayları açıklıyor. Haziran 2026'da Yavaş'a "Ayrışmanın parçası olma adayımız ol" teklifi yapıldı. Aynı zamanda "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı gitti. Ancak Yavaş hem nalına hem mıhına vurup CHP ile CHP'yi bölenler arasında denge aradı. Bunun üzerine CHP büyük kurultay öncesi rotayı yeni adaya kırdı. Yavaş'a "Adayımız sen değilsin" mesajı verildi.
CHP'de kördüğüm haline gelen Mansur Yavaş sorunu daha da büyüdü.
Partisinin 103. yıl kutlamalarına katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Talebin günler öncesinden bizzat Mansur Yavaş'tan geldiği öğrenildi.
ÖZEL'E DOĞRUDAN, KILIÇDAROĞLU'NA DOLAYLI
Görüşme öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e doğrudan bilgi veren Yavaş'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haber gönderdi.
Bu durum CHP Genel Merkezi'nde büyük krize yol açtı.
Külliye'ye giden Mansur Yavaş için Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peşi sıra açıklamalar geldi.
Özel, "Benim haberim var. Mansur Bey, birtakım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ'IN ÜZERİNİ ÇİZDİ: SADECE BELEDİYE BAŞKANI
Kılıçdaroğlu "Mansur Yavaş bizim için sadece belediye başkanı" deyip çizgiyi çekti.
Bay Kemal, Yavaş'ın adaylığının önüne şu sözlerle set çekti:
Bizim için resepsiyona vatandaşların katılımı önemli, bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil. Bizim için Mansur Bey'in parti içindeki pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.
TAKVİM DEFALARCA YAZDI: YAVAŞ HEM NALINA HEM MIHINA VURUYOR
Takvim.com.tr uzun bir süredir Mansur Yavaş'ın "Hem nalına hem mıhına" siyasetine dikkat çekiyor, Yavaş'ın CHP ile Yeni Parti arasındaki pozisyon arayışını satır satır okurlarına aktarıyor.
Yavaş cephesi geçtiğimiz günlerde "yüz yüze görüşme" iddiaları üzerinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanlarken, kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" diyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarını da anında boşa düşürdü.
"TRUVA ATININ EN BÜYÜĞÜ ANKARA'DA"
CHP kimliğini taşıyıp siyasi geleceğini masada tutan Yavaş için "Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor" yorumları da yapıldı.
YAVAŞ CHP İLE YOL AYRIMINA GİRDİ: İSTİFA ETMEYE HAZIRLANIYOR
Gelinen bu noktada Mansur Yavaş'ın CHP ile yol ayrımına girdiği Ankara kulislerinde dillendirilmeye başlandı. CHP tabanından Yavaş'a "Siyasi ahlak" hatırlatmaları gölgesinde istifa çağrıları yükseldi.
Yavaş'ın önümüzdeki günlerde CHP'den istifa etmesi bekleniyor.
KAMUOYU İLK KEZ DUYACAK: TAKVİM ARKA PLANDAKİ PAZARLIĞI AÇIKLIYOR
Bahse konu yol ayrımının arka planından ise şartlı bir pazarlık süreci çıktı. Bu kapsamda Takvim.com.tr, kamuoyunun ilk kez duyacağı pazarlığın detaylarını açıklıyor.
CHP'DEN MANSUR YAVAŞ'A HEM ŞARTLI TEKLİF HEM UYARI
Haziran 2026'da CHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin aracılığıyla Mansur Yavaş'a şartlı teklif sundu.
Kılıçdaroğlu'dan Mansur Yavaş’a sürpriz "Adaylık" teklifi
"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak" diyen Tekin, Yavaş için "Mansur Yavaş tabii ki şu anda bizim belediye başkanımız. Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş elbette bizim başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'a "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı yapıldı.
Gürsel Tekin, "Ayrılık gayrılık olursa sayın Kılıçdaroğlu 1-2 ay içerisinde adayını açıklarsa şaşırmayın! Mansur Yavaş herkesin ortak kabulüdür. Hayır "biz ayrışacağız" derlerse adaysız kalmayız merak etmeyin" şeklinde konuştu.
NE CHP'DEN İSTİFA ETTİ, NE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ
Temmuz 2026'da Özgür Özel, CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kurdu. Ancak Yavaş, ne CHP'den istifa etti ne de Yeni Parti'ye geçti. Bu süreçte Özgür Özel'le teması da kesmedi.
MANSUR YAVAŞ "CHP'DE KALMAK İSTİYOR" AÇIKLAMASINI YALANLADI
Dananın kuyruğunu koparan gelişme ise ağustosta yaşandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş için "CHP'de kalmak istiyor" açıklamasında bulundu.
Yavaş cephesi, Sarı'yı jet hızıyla yalanladı.
CHP ve Yeni Parti arasında "Hem nalına hem mıhına" siyaseti izleyerek siyasi pozisyon arayan Yavaş'a CHP Genel Merkezi'nden son kez "Bizimle misin, değil misin? Safını belli et" çağrısı geldi.
Müspet bir cevap alamayan CHP kurmayları, kurultaya giderayak Yavaş'ın adaylığının önüne set çekti.
CHP İLAN ETTİ: ADAYIMIZ YAVAŞ DEĞİL
3 ay önce Mansur Yavaş'a "şartlı adaylık" teklifi sunup "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı yapan Gürsel Tekin, önceki akşam katıldığı bir yayında cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olmadığını ilan etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, "Şubat-Mart ayında büyük kurultayı yaparız. Bu geçiş sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, büyük kurultayda cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Adayın CHP üyesi olmadığını belirten Tekin, "Aday CHP üyesi değil ama CHP'li bir aileden geliyor." dedi. Tekin, adayın nasıl bir profile sahip olması gerektiğine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Ekonomiyi bilen, Türkiye'ye umut verecek bir profile ihtiyacımız var. Ve o adayımız var." ifadelerini kullandı.
ŞARTLI PAZARLIK BOZULDU, KILIÇDAROĞLU ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Bu sözler, CHP ve Mansur Yavaş arasındaki şartlı pazarlığın bozulduğunu gösterdi.
Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da "Bizim için Mansur Bey'in parti içindeki pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı" sözleriyle Yavaş'ın adaylığına kesik attı.
MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?
Mansur Yavaş'ın önümüzdeki günlerde CHP'den istifa etmesi beklenirken bir süre Cemil Tugay gibi bağımsız kalacağı değerlendiriliyor. Yavaş'ın Yeni Parti için "Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisi" dediği biliniyor.