Saralların Sedat Şahin’e roketatarlı suikast hazırlığı çökertildi! Saksılara gizlenen cephanelik ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin yürüttüğü ortak çalışma, kanlı hesaplaşmayı gün yüzüne çıkardı.

AĞIR SİLAHLAR PEYZAJ ALANINDAN ÇIKTI

Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren adresin organize suç örgütü tarafından silah deposu olarak kullanıldığını tespit etti.

Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ağaçların arasına saklanmış 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ile fişek ele geçirildi.

Alanda ayrıca saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı BMW marka otomobil ile çalıntı motosiklete el konuldu.

31 Ağustos’ta Kadıköy’de 3 şüphelinin yakalanmasıyla başlayan süreç, Beykoz’daki peyzaj alanına uzandı.