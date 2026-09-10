Saralların Sedat Şahin’e roketatarlı suikast hazırlığı çökertildi! Saksılara gizlenen cephanelik ele geçirildi
Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen dev operasyonda, Sedat Şahin’i hedef alan roketatarlı saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı. Firari Yakup Kerem Saral’ın talimatıyla Beykoz’da saksıların arasına saklanan ağır silahlar, polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Suikast sonrası tetikçileri yurt dışına kaçırma planı yapan şebekenin 19 üyesi tutuklanırken, dijital materyallerde hedefin adım adım izlendiği tespit edildi.
İstanbul'da sokakları savaş alanına çevirecek suikast planı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda engellendi. Kırmızı bültenle aranan Yakup Kerem Saral'ın, Sedat Şahin'i ortadan kaldırmak için hazırladığı roketatarlı cephanelik Beykoz'da saksıların arasından çıktı.
KADIKÖY'DE BAŞLADI BEYKOZ'A UZANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin yürüttüğü ortak çalışma, kanlı hesaplaşmayı gün yüzüne çıkardı.
Operasyonun ilk adımı 31 Ağustos'ta Kadıköy'de atıldı. Durdurulmak istenen araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.
Yakalamanın ardından derinleştirilen istihbarat çalışmaları, soruşturmanın yönünü Beykoz'a çevirdi.
AĞIR SİLAHLAR PEYZAJ ALANINDAN ÇIKTI
Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren adresin organize suç örgütü tarafından silah deposu olarak kullanıldığını tespit etti.
Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ağaçların arasına saklanmış 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ile fişek ele geçirildi.
Alanda ayrıca saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı BMW marka otomobil ile çalıntı motosiklete el konuldu.
ARKASINDA SARAL VAR
Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, ağır silahlar peyzaj alanına farklı zamanlarda getirilerek saksıların arasına gizlendi.
Suç unsurları, planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirilerek operasyondan 1 gün önce alandaki konteynere taşındı.
Eylemin arkasındaki ismin, hakkında kırmızı bülten bulunan yurt dışındaki firari Yakup Kerem Saral olduğu belirlendi.
HEDEF SEDAT ŞAHİN
Gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, suikast hazırlığını ortaya koydu.
Cihazlarda Sedat Şahin'in fotoğrafları, katılacağı davetler, organizasyon bilgileri ile hareketlerinin adım adım izlendiği keşif çalışmaları bulundu.
Telefonlarda ayrıca çok sayıda uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine dair yazışmalar tespit edildi.
TETİKÇİLERİ YURT DIŞINA KAÇIRMA PLANI
Yakup Kerem Saral'ın, eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının hemen ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı, bunun karşılığında yüklü miktarda ödeme yapacağı anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu, 1'i çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 UTAŞ marka silah ile çok sayıda fişek bulundu.
19'U DA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Böylece roketatardan anti-tank mühimmatına kadar ağır silahların hazırlandığı suikast organizasyonu eyleme dönüşmeden çökertildi.