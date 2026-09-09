Takvim, bu gelişmeyi daha önce Kılıçdaroğlu cephesinden Yavaş'a verilen "şartlı adaylık" mesajı olarak gündeme taşımıştı.

Gürsel Tekin, Yavaş için "Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacıdır" ifadelerini kullanmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Yavaş'a kapıyı açık bırakmıştı.

ADAYLIK KAPISINI KAPATMADI

CHP'deki kopuşun ardından Yavaş'ın siyasi tutumunun en dikkat çeken başlıklarından biri cumhurbaşkanlığı adaylığı olmuştu.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile birlikte Yavaş'ın adı da cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkarılmıştı. Özel, iki belediye başkanı için "iki forvetim var" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kurmasıyla muhalefette dengeler değişmiş ancak Yavaş adaylık tartışmalarının tamamen dışında kalmamıştı.

Bir tarafta geçmişte yanında yürüdüğü Özel'in Yeni Parti'si, diğer tarafta üyesi olduğu CHP bulunurken Yavaş hiçbir cepheyle geri dönülmez bir kopuş yaşamamıştı.

Kılıçdaroğlu cephesinden adaylık için olumlu mesajlar gelirken Yavaş, Özel kanadıyla da tüm siyasi bağlarını kesmemişti.