Mansur Yavaş yine hem nalına hem mıhına: CHP’nin 103. yıl kutlamalarında yok
CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki kopuşta aylardır net bir saf tutmayan Mansur Yavaş, partinin Anıtkabir’deki 103’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmadı. Yavaş’ın CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek resepsiyona da iştirak etmeyeceği bildirildi. Yavaş CHP’nin kuruluş yol dönümüne ilişkin mesaj paylaşmakla yetindi. İki cepheye de mesafeli durma stratejisini sürdüren Yavaş’ın CHP’den ihracı gündeme geldi.
CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki kopuşta aylardır taraf tutmayan Mansur Yavaş, CHP'nin Anıtkabir'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü törenine de katılmadı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yalnız bıraktığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir'de yanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yer aldı.
Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluşuna ilişkin mesaj paylaşmakla yetindi.
Yavaş sosyal medya paylaşımında CHP'nin "Türkiye'nin en köklü siyasi partisi" olduğu iddiasına yer vererek, "farklı dönemlerde değişen koşullara ve kadrolara rağmen kurumsal yapısını ve siyasi hafızasını koruduğunu" söyledi.
Yavaş'ın paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir." denildi.
Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek 103'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna da katılmayacağı bildirildi.
DAVET GİTTİ Mİ
Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağının öğrenilmesinin ardından, programa davet edilip edilmediği de merak konusu oldu.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'li tüm belediye başkanlarına kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım için e-posta yoluyla Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı imzalı davetiye gönderildi.
"Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına" hitabıyla başlayan davetiyede, "Partimizin bu özel gününde programlara katılmanızı bekleriz" ifadeleri yer aldı.
Böylece Yavaş'ın da diğer CHP'li belediye başkanları gibi programa davet edildiği, ancak buna rağmen resepsiyona katılmama kararı aldığı ortaya çıktı.
PARTİDEN ATILACAK MI
CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın etkinliklere katılmaması parti içindeki gerilime yeni boyut kazandırdı.
Yavaş'ın bu çıkışının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.
Kulislerde Mansur Yavaş'ın disipline sevk edilmesi veya istifa ihtimali konuşulurken, Yavaş'ın kutlamalarda yer almaması parti yönetimiyle arasındaki fikir ayrılığının derinleştiği şeklinde yorumlanıyor.
Mansur Yavaş'ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi ya da kendi isteğiyle istifa etmesi CHP kulislerinde dillendirilen başlıklar arasında yer alıyor.
Mansur Yavaş'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan'ın'ın da topun ağzında olduğu değerlendiriliyor.
CHP etkinliklerine katılmayan Nuri Aslan, partiden istifa etmemesine karşın 30 Ağustos'ta Taksim Meydanı'nda Yeni Parti çelengiyle poz vermişti.
ÖZEL'LE YÜRÜDÜ, YENİ PARTİ'YE GİTMEDİ
Mansur Yavaş, CHP'de mutlak butlan tartışmalarının yaşandığı süreçte Özgür Özel'in yanında görüntü vermişti. Güvenpark'taki programa katılmış, Anıtkabir yürüyüşünde Özel'le yan yana yürümüştü.
Ancak Özel ve beraberindeki isimler CHP'den koparak Yeni Parti'yi kurduğunda Yavaş aynı yolu seçmemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Özel'in yeni partisine katılmamış ve CHP'de kalmıştı.
Yavaş buna rağmen Özel'le bağlarını tamamen koparmamış, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından kendisini telefonla arayarak tebrik etmişti.
Özel'in yanında görüntü veren Yavaş, siyasi yol ayrımında onunla birlikte hareket etmemişti.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE DE YANAŞMADI
Yavaş'ın CHP'de kalması, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde saf tuttuğu anlamına da gelmemişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'de yaşanan kopuşun ardından Kılıçdaroğlu yönetimiyle arasındaki mesafeyi korumuş, Genel Merkez'in yanında açık bir siyasi pozisyon almamıştı.
Buna karşılık Kılıçdaroğlu cephesinden Yavaş'a dikkat çeken mesajlar gelmişti.
Gürsel Tekin, Yavaş için "Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacıdır" ifadelerini kullanmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Yavaş'a kapıyı açık bırakmıştı.
Takvim, bu gelişmeyi daha önce Kılıçdaroğlu cephesinden Yavaş'a verilen "şartlı adaylık" mesajı olarak gündeme taşımıştı.
ADAYLIK KAPISINI KAPATMADI
CHP'deki kopuşun ardından Yavaş'ın siyasi tutumunun en dikkat çeken başlıklarından biri cumhurbaşkanlığı adaylığı olmuştu.
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile birlikte Yavaş'ın adı da cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkarılmıştı. Özel, iki belediye başkanı için "iki forvetim var" ifadelerini kullanmıştı.
Özel'in CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kurmasıyla muhalefette dengeler değişmiş ancak Yavaş adaylık tartışmalarının tamamen dışında kalmamıştı.
Bir tarafta geçmişte yanında yürüdüğü Özel'in Yeni Parti'si, diğer tarafta üyesi olduğu CHP bulunurken Yavaş hiçbir cepheyle geri dönülmez bir kopuş yaşamamıştı.
Kılıçdaroğlu cephesinden adaylık için olumlu mesajlar gelirken Yavaş, Özel kanadıyla da tüm siyasi bağlarını kesmemişti.
TAKVİM "HEM NALINA HEM MIHINA" DİYE YAZMIŞTI
Takvim, Mansur Yavaş'ın bu siyasi tutumunu daha önce "hem nalına hem mıhına" ifadeleriyle gündeme taşımıştı.
Yavaş, bir yandan Özel'in Yeni Parti'sine geçmemiş, diğer yandan CHP Genel Merkezi'nin yanında da açık biçimde saf tutmamıştı.
Özel cephesinden gelen açıklamalara zaman zaman mesafe koymuş, CHP içindeki gelişmelerde de kendisini Kılıçdaroğlu yönetimiyle tamamen özdeşleştirecek adımlar atmaktan kaçınmıştı.
Yavaş'ın böylece iki siyasi merkez arasında kendi alanını koruduğu görüntüsü oluşmuştu.
CHP'DE KALDI, RESEPSİYONA DA GİTMİYOR
Yavaş şimdi de CHP'nin en sembolik programlarından birinde yer almayacak. CHP'den ayrılmayan, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna da katılmayacak. Üstelik Yavaş cephesinden yapılan açıklamada kararın gerekçesi, "Bir taraf olmayacak" sözleriyle açıklandı.
Yavaş'ın son hamlesi, CHP ile Yeni Parti arasındaki sert ayrışmada aylardır koruduğu mesafeli pozisyonu bir kez daha gündeme taşıdı. CHP'de kalmasına rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde açık biçimde saf tutmayan, Özel'le de siyasi bağlarını tamamen koparmayan Yavaş, iki siyasi merkeze karşı da kapıları kapatmadı.
Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken Yavaş'ın iki tarafla da köprüleri atmaktan kaçınması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu cephesinden adaylığına ilişkin olumlu mesajlar alan Yavaş'ın "taraf olmama" tutumunun arka planında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasi hareket alanını koruma isteğinin bulunup bulunmadığı tartışma konusu oldu.
CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna dahi katılmama kararı alan Yavaş'ın bir kez daha hiçbir cephede açık biçimde saf tutmaması, "Tarafsızlık görüntüsünün arkasında adaylık hesabı mı var?" sorusunu gündeme getirdi.
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