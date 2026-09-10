Mansur Yavaş'tan istifa sinyali: Gereğini yapmaktan çekinmem

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ortaya atılan iddialara detaylı cevap verdi.

Görüşmenin ana odağının Ankara'nın metro projeleri, kredi onay süreçleri ve fuar alanı gibi bekleyen yatırımları olduğunu belirten Yavaş, parti değiştireceği yönündeki senaryoları reddetti.

Bu temastan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceden haberdar olduğunu açıklayan Yavaş, asıl görevinin 6 milyon vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyledi.

Siyasetteki kutuplaşmaya karşı sağduyu ve denge politikası izlediğini savunan Yavaş, bu tutumunun parti genel merkezlerinde rahatsızlık oluşturması durumunda gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini ifade ederek açıkça istifa sinyali verdi.

Yavaş, kendisi hakkında asılsız kulis bilgisi yayan gazetecilere tepki göstererek, kendi ağzından duyulmayan hiçbir söze itibar edilmemesini istedi.