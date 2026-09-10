HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI), ortak geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) satışı için anlaşmaya vardı. Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026'da HAVELSAN ve AOI, insansız ve otonom sistemler alanındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıdı.

HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025'te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor. HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN'ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.