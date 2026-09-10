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El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Mısır savunmada yeni bir dönem için anlaşmaya vardı. HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı, otonom sistemler alanındaki işbirliği kapsamında geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın satışı için anlaşma imzaladı.

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El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı

HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI), ortak geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) satışı için anlaşmaya vardı.

Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026'da HAVELSAN ve AOI, insansız ve otonom sistemler alanındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıdı.

HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025'te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor.

HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN'ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı-3

Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI'nin Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İşbirliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te tanıtılmıştı.

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAMZA-1 programı, ortak üretim faaliyetlerinin ardından ticari bir aşamaya taşındı. Böylece HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI'nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı-4

Anlaşma kapsamında farklı kullanıcılara HAMZA-1 teslimatlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı-5

HAMZA-1 programı, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişen savunma teknolojileri işbirliğinin yanı sıra HAVELSAN'ın uluslararası ortak üretim ve yerlileştirme yaklaşımını da ortaya koyuyor.

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El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı-7 El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı-8 El Alamein'de HAMZA-1 satış anlaşması! HAVELSAN-AOI arasında imzalar atıldı-9
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