Yolsuzluktan tutuklanan ve gayri ahlaki ilişkileri kamuoyuna yansıyan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın adının karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.
CHP'nin ihraç edemediği Yalım'a sapkınlıkla nam salmış bir suç örgütü sahip çıktı. Silivri Cezaevi'nin koridorları gece yarısı film sahnelerini aratmayan bir buluşmaya sahne oldu.
YALIM'I ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARI ZİYARET ETTİ
Özkan Yalım'ın 26 Nisan 2026 saat 02.25 ve 04.22 arası 3 avukatla görüştü. Ziyarete gelen Enes Akbaş, Hanife Doburlu ve Hacı İbrahim Tokan'ın Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının avukatları olduğu öğrenildi.
Akbaş ve Doburlu hakkında Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağlamak suçlamasıyla iddianame düzenlendiği biliniyor.
Tokan'ın ise örgüt kapsamında tutuklanıp serbest bırakıp bir annenin basına düşen şikayetlerine konu olduğu öğrenildi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan ve sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Tuba Babuna'nun avukatlığını yaptığı biliniyor.
OKTAR'IN KURYELERİ YALIM'A NE MESAJ GETİRDİ?
Peki, Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağlamak suçlamasıyla iddianame düzenlen isimler Özkan Yalım'ı niye ziyaret etti? Oktar'ın haberleşme kuryeleri Özkan Yalım'a hangi mesajı getirdi? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.
Özkan Yalım'ı ziyaret eden avukatlardan Enes Akbaş aynı zamanda Adnan Oktar'ın da avukatı.
Hanife Doburlu'nun ise 16 Ağustos 2021'de Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan müvekkilleri Gökalp Barlan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, Cem Sedat Altan, İbrahim Tuncer ve Coşkun Pamir'i ziyarete gitmiş, cezaevine iki adete silinebilir kalem ile 5 adet cam filmi sokmaya çalışırken yakalanmıştı.
Bahse konu hükümlüler Adnan Oktar Suç Örgütü'nde "yönetici" olarak biliniyor. Hakkında "Örgütsel haberleşmeyi sağlamak" suçuyla iddianame düzenlenen Doburlu'yu Oktar'ın avukatı Enes Akbaş savunmuştu.
Şimdi aynı kadro, CHP'de patlak veren "Epsteinvari" sapkınlık ağıyla bir kez daha ortaya çıktı. Bu isimler Silivri'de Özkan Yalım'la gecenin bir vakti bir araya geldi.
Adnan Oktar ve CHP arasında kurulan temasın zamanlaması ise oldukça manidar.
SEKS ARŞİVİ PATLADI... OKTAR'IN AVUKATLARI SİLİVRİ'DEN ÇIKTI
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Özkan Yalım'ın işletmelerinde kayıt altında tuttuğu "müstehcen" arşiv bulunmuş, Holly Stone işletmesinin bilgisayarında 254 adet görüntü ele geçirilmişti.
Yalım Garden isimli mekanın muhasebe bilgisayarından "gizli kayıt" görüntüleri çıkmıştı.
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün de kaset şantajı, tehdit ve yasa dışı kayıtlarla kurduğu kumpaslar göz önünde bulundurulduğunda Özkan Yalım'ın avukatlarla yaptığı görüşmenin sıradan bir görüşme olmadığı değerlendiriliyor.
CHP'nin ihraç edemediği Özkan Yalım, CHP'nin adını suç örgütleriyle andırmaya başladı. Bu durumun Özgür Özel ve kurmaylarının başını çokça ağrıtacağı değerlendiriliyor.