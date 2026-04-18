Akbaş ve Doburlu hakkında Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağlamak suçlamasıyla iddianame düzenlendiği biliniyor.

Özkan Yalım'ın işletmelerinde kayıt altında tuttuğu müstehcen arşiv bulunmuş, Holly Stone işletmesinin bilgisayarında 254 adet görüntü ele geçirilmişti. Silivri'deki görüşmenin böylesi bir zamanda yapılması dikkat çekti.

Oktar'ın kuryelerinin Özkan Yalım'a ne mesaj getirdiği merak ediliyor.

Yolsuzluktan tutuklanan ve gayri ahlaki ilişkileri kamuoyuna yansıyan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın adının karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.



CHP'nin ihraç edemediği Yalım'a sapkınlıkla nam salmış bir suç örgütü sahip çıktı. Silivri Cezaevi'nin koridorları gece yarısı film sahnelerini aratmayan bir buluşmaya sahne oldu.

Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağlamak suçlamasıyla iddianame düzenlenen avukat Hanife Doburlu Özkan Yalım'ı Silivri'de ziyaret etti



YALIM'I ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARI ZİYARET ETTİ



Özkan Yalım'ın 26 Nisan 2026 saat 02.25 ve 04.22 arası 3 avukatla görüştü. Ziyarete gelen Enes Akbaş, Hanife Doburlu ve Hacı İbrahim Tokan'ın Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının avukatları olduğu öğrenildi.



Akbaş ve Doburlu hakkında Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağlamak suçlamasıyla iddianame düzenlendiği biliniyor.



Tokan'ın ise örgüt kapsamında tutuklanıp serbest bırakıp bir annenin basına düşen şikayetlerine konu olduğu öğrenildi.



Adnan Oktar ve grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan ve sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Tuba Babuna'nun avukatlığını yaptığı biliniyor.