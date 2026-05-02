CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdi. Dosyaya giren anlatımlarda 170 bin Euro'luk VIP araç dönüşümü, belediye şirketi üzerinden ödeme, bağış paraları, Uşakspor üzerinden "hayali maaş" ve "şişirilmiş fatura" iddiaları yer aldı.

Yalım'ın gözaltına alındığı sırada otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mart'ta CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otelde gözaltına alınmıştı.

MAKAM ŞOFÖRÜ DOSYAYI AÇTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Özkan Yalım hakkında dosyaya yeni ifadeler girdi. Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savcılığa ifade verdi.

Altınkaya'nın ifadesinde belediye bütçesinin kullanımına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Dosyaya giren anlatımlarda lüks araç dönüşümleri, belediye kaynaklarının özel şirketlere aktarılması, spor kulübü üzerinden maaş organizasyonu ve reklam faturalarıyla ilgili çok sayıda detay yer aldı.

170 BİN EUROLUK VIP DÖNÜŞÜM İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Murat Altınkaya ifadesinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki aracın İstanbul'daki özel bir dizayn şirketine gönderildiğini anlattı.

Altınkaya, araçların VIP konsepte dönüştürüldüğünü belirterek, "Araçlar VIP konsepte dönüştürüldü. Özellikle Özgür Özel'in kullandığı araç için yapılan dönüşümün maliyeti 170 bin Euro artı KDV idi" dedi.

Altınkaya, söz konusu bedelin belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından karşılandığını ileri sürdü.

İKİ PLAKA, TEK ARAÇ DETAYI

İfadede, Özgür Özel'in kullandığı araç için iki farklı plaka kullanıldığı da öne sürüldü.

Murat Altınkaya, aracın "06 TR 0909" ve "06 ATA 045" plakalarıyla trafiğe çıktığını söyledi.

LÜKS HARCAMALAR MERCEKTE

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre VIP dönüşüm sürecinin sıradan bir araç modifikasyonu olmadığı, araçların iç dizaynından elektronik sistemlerine kadar kapsamlı şekilde dönüştürüldüğü iddia edildi.

Araçlarda özel koltuk sistemleri, gelişmiş multimedya ekipmanları, özel ses ve yalıtım sistemleri ile üst düzey güvenlik donanımlarının yer aldığı öne sürüldü.

Savcılık kaynakları, belediye iştiraklerinin ödeme trafiğinin detaylı şekilde incelendiğini belirtirken, soruşturmanın mali ayağının genişletildiği öğrenildi.

2,3 MİLYON LİRALIK "BAĞIŞ" MERCEKTE

Altınkaya'nın ifadesindeki bir diğer iddia ise Uşak'taki amfi tiyatro organizasyonu üzerinden toplandığı öne sürülen bağış paralarıyla ilgili oldu.

Altınkaya, 2025 yılında düzenlenen organizasyonda esnaftan "bağış" adı altında yaklaşık 2 milyon 300 bin lira toplandığını anlattı.

Makam şoförü Murat Altınkaya, "Toplanan paraların Özkan Yalım'ın şahsi şirketi Yalımlar bünyesindeki sigorta borçlarını kapatmak için kullanıldığına dair görüşmelere şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Altınkaya, bazı telefon konuşmalarında "paranın acil ödenmesi gerektiği" yönünde konuşmalar geçtiğini de savcılık ifadesinde anlattı.

UŞAKSPOR ÜZERİNDEN "HAYALİ MAAŞ" İDDİASI

Soruşturmadaki dikkat çeken başlıklardan biri de Uşakspor üzerinden yürütüldüğü iddia edilen maaş organizasyonu oldu.

Murat Altınkaya ifadesinde, bazı futbolcuların ve futbolcu eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterildiğini ileri sürdü.

Altınkaya, "Bu kişiler belediyeye fiilen hiç uğramıyordu ancak maaşları belediye bütçesinden ödeniyordu" sözleriyle dikkat çeken bir iddiayı daha dosyaya taşıdı.

İfadeye göre spor kulübüne yapılan bazı nakit bağışların da farklı alanlara yönlendirildiği öne sürüldü.

"YALIM GARDEN" DOSYAYA GİRDİ

Makam şoförü Murat Altınkaya'nın savcılık ifadesinde yer alan bir başka detay ise Özkan Yalım'a ait olduğu belirtilen "Yalım Garden" isimli işletmeyle ilgili oldu.

Altınkaya, kulübe yapılan bazı nakit bağışların Yalım Garden çalışanlarına elden maaş olarak dağıtıldığını ileri sürdü.

Bu iddia, soruşturmanın ticari bağlantılar kısmını daha da derinleştirirken belediye kaynaklarının özel işletmeler lehine kullanıldığı yönündeki şüpheleri artırdı.

REKLAM FATURALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında reklam harcamalarıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı.

Murat Altınkaya, seçim döneminden kalan bazı şahsi reklam borçlarının belediye üzerinden ödendiğini ileri sürdü.

Altınkaya, "Seçimden sonra reklam faturaları şişirilerek belediyeye ödettirildi" sözleriyle usulsüzlük iddiasını savcılık ifadesine taşıdı.

İfadede ayrıca Özkan Yalım'ın oğlunun ortağı olduğu belirtilen "satarız.com" isimli firmanın reklam giderlerinin de belediye bütçesinden karşılandığı iddiası yer aldı.