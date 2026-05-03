Yeşildağ savunmasında deneyimsiz olarak işe alındığını, sadece bir çalışan olduğunu ve menfaat sağlamadığını iddia etti.

Soruşturmanın en çarpıcı kısmını ise operasyon anında yaşanan delil karartma girişimi oluşturdu.Ceren Yeşildağ savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesinde, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özgegül Yalım'ın kendisini telefonla arayarak "telefonu kırın atın" talimatı verdiğini belirtti. Ancak Yeşildağ, bu talimatın kendilerini ateşe atmak olduğunu belirterek çevresindekilere "Hayır, bu ileride sizleri öne sürecekler biliyoruz, bunu saklı tutun, gelen mali şubeye verin" dediğini ve suç unsuru teşkil edebilecek cihazı bizzat emniyet güçlerine teslim ettiğini ifade etti.