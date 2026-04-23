Uşak Belediyesi’nde poşet dolusu rüşvet skandalı: İşte Özkan Yalım'ın ses kayıtları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "Parayı getirmeyen gelmesin" diyerek özellikle eğlence mekanı sahiplerine baskı kurduğu öne sürülüyor. Takvim.com.tr’nin ulaştığı kayıtlarda, belediye binasının adeta bir tahsilat ofisine dönüştürüldüğü, parayı teslim etmeyen esnafın ise "ruhsat iptali" ve "kapatma cezaları" ile tehdit edildiği belirtiliyor. Yaşar Arslan’ın savcılıkta verdiği, "Parayı kendi ellerimle başkana teslim ettim" şeklindeki itirafları ve dosyaya giren ses kayıtları, rüşvet çarkının işleyişini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.