AFAD duyurdu: Bursa’da 3.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, bugün saat 10.25’te Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün, Bursa’nın Karacabey ilçesine yaklaşık 8.83 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Deprem çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, yetkililer bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde bugün saat 10.25'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bursa'nın Karacabey ilçesine yaklaşık 8.83 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 11.6 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Yerin 11.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin enlem ve boylam bilgileri sırasıyla 40.4411 ve 28.4589 olarak açıklandı. Sarsıntının kısa süreli hissedildiği öğrenildi.

Depremin ardından çevre illerde yaşayan bazı vatandaşlar hafif sarsıntıyı hissettiklerini ifade etti. Deprem noktasına en yakın iller ise şu şekilde sıralandı:

Bursa – 58.10 kilometre

Yalova – 72.67 kilometre

İstanbul – 89.31 kilometre

Tekirdağ – 100.32 kilometre

Balıkesir – 101.06 kilometre

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

