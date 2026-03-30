Özkan Yalım'a CHP'den haftalar sonra ihraç | CHP Sözcüsü Emre açıkladı

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın skandal görüntülerinin 27 Mart 2026 tarihinde ortaya çıkmasına rağmen sessizliğini koruyan CHP yönetimi, artan kamuoyu baskısı neticesinde geri adım attı. Günlerce süren tepkilerin ardından olağanüstü toplanan Merkez Disiplin Kurulu, Yalım’ı oy birliğiyle partiden ihraç etti. Kararı CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre duyurdu.

  • CHP Merkez Disiplin Kurulu, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti.
  • CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, olağanüstü toplanan disiplin kurulunun oy birliğiyle ihraç kararı aldığını duyurdu.
  • Yalım'a ait skandal görüntüler 27 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna yansımıştı.
  • CHP yönetimi, skandalın patlak vermesinden haftalarca sonra artan toplumsal tepkiler üzerine harekete geçti.
  • Parti yönetiminin geç kalması ve uzun süre sessiz kalması büyük eleştiri topladı.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla cezaevine gönderilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandal görüntülerinin ifşa edilmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen sessiz kalan CHP yönetimi, çığ gibi büyüyen toplumsal tepkilere boyun eğerek ihraç kararını almak zorunda kaldı.

KAMUOYU BASKISIYLA GECİKMELİ İHRAÇ

Skandalın patlak verdiği 27 Mart 2026 tarihinden itibaren parti tabanından yükselen itirazları görmezden gelen ana muhalefet partisi, tepki dalgasının önlenemez boyutlara ulaşmasıyla eyleme geçti.

Günlerce süren eylemsizliğin ardından toplanan disiplin kurulu, rüşvet tutuklusu Yalım'ın partiyle ilişiğini kesti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kamuoyunda infial yaratan sürecin ardından alınan kararı duyurdu. Emre, yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün olağanüstü toplanan Merkez Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini bildirdi.

HAFTALARCA SÜMENALTI

Yalım'ın rüşvet ağına dair görüntüleri 27 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından derhal harekete geçmesi beklenen CHP yönetimi, uzun süre tepkilere aldırış etmeyen bir tutum sergiledi.

Parti yönetiminin rüşvet tutuklusu bir ismi günlerce bünyesinde barındırması büyük eleştiri toplarken, giderek artan tepki dalgası yönetime geri adım attırdı. Sürecin sonunda mecburi olarak işletilen disiplin mekanizması, gecikmeli ihraçla sonuçlandı.

