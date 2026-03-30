Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla cezaevine gönderilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandal görüntülerinin ifşa edilmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen sessiz kalan CHP yönetimi, çığ gibi büyüyen toplumsal tepkilere boyun eğerek ihraç kararını almak zorunda kaldı.
KAMUOYU BASKISIYLA GECİKMELİ İHRAÇ
Skandalın patlak verdiği 27 Mart 2026 tarihinden itibaren parti tabanından yükselen itirazları görmezden gelen ana muhalefet partisi, tepki dalgasının önlenemez boyutlara ulaşmasıyla eyleme geçti.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kamuoyunda infial yaratan sürecin ardından alınan kararı duyurdu. Emre, yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün olağanüstü toplanan Merkez Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini bildirdi.
HAFTALARCA SÜMENALTI
Yalım'ın rüşvet ağına dair görüntüleri 27 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından derhal harekete geçmesi beklenen CHP yönetimi, uzun süre tepkilere aldırış etmeyen bir tutum sergiledi.
Parti yönetiminin rüşvet tutuklusu bir ismi günlerce bünyesinde barındırması büyük eleştiri toplarken, giderek artan tepki dalgası yönetime geri adım attırdı. Sürecin sonunda mecburi olarak işletilen disiplin mekanizması, gecikmeli ihraçla sonuçlandı.