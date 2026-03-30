Parti yönetiminin geç kalması ve uzun süre sessiz kalması büyük eleştiri topladı.

CHP Merkez Disiplin Kurulu, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla cezaevine gönderilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandal görüntülerinin ifşa edilmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen sessiz kalan CHP yönetimi, çığ gibi büyüyen toplumsal tepkilere boyun eğerek ihraç kararını almak zorunda kaldı.