MSB: Karadeniz’de güvenlik için kalıcı barış şart

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılara ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir." açıklamasında bulundu. Yunan Savunma Bakanı Dendias açıklamalarına, "Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır." ifadeleriyle yanıt verildi.

