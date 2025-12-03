CHP'li İzmir’de çöp krizi büyüyor! Yeni tesis planı CHP’li belediyeleri karşı karşıya getirdi

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bertaraf tesisi planı, partili belediye başkanlarını karşı karşıya getirirken, gözler Başkan Tugay'ın vereceği karara çevrildi. Kentte vatandaşlar ve çevre örgütleri, yeni tesisin yeri konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

İzmir, Takvim arşiv

ÇÖP KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Belediye yetkilileri, hem çevresel hem de sosyal etkileri gözeterek en uygun çözümü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çöp krizinin nasıl çözüleceği ve yeni tesisin nerede kurulacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.