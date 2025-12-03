PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmir’de çöp krizi büyüyor! Yeni tesis planı CHP’li belediyeleri karşı karşıya getirdi

İzmir’de Harmandalı Çöplüğü’nün kapatılmasıyla büyüyen çöp krizi, CHP'li İzmir Büyükşehir’in Yamanlar ve Naldöken için açıkladığı yeni tesis planına CHP’li ilçe belediyelerinin karşı çıkmasıyla parti içinde gerilime dönüştü.

Giriş Tarihi:
CHP'li İzmir’de çöp krizi büyüyor! Yeni tesis planı CHP’li belediyeleri karşı karşıya getirdi

CHP'li İzmir'de Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından kentte günlük 5 bin tonluk çöp sorunu giderek büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bertaraf tesisi için Karşıyaka Yamanlar ve Bornova Naldöken'i alternatif alanlar olarak gündeme getirmesi, CHP'li ilçe belediye başkanlarının sert tepkisine yol açtı.

İzmir, Takvim arşivİzmir, Takvim arşiv

"ÇÖP TESİSİ KURULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Yamanlar'da çöp tesisi düşüncesine kesin dille karşı çıkarak, "İlçemizde çöp tesisi olmaz. Yamanlar'da sadece nefes alınabiliyor" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Naldöken'in çöp tesisi kurulmasının mümkün olmadığını belirterek, "Aklın, bilimin ve doğanın yanındayım." ifadelerini kullandı.

İzmir, Takvim arşivİzmir, Takvim arşiv

GERİLİM ARTIYOR

Harmandalı'nın kapanmasıyla oluşan boşluk nedeniyle İzmir'in çöpleri geçici olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilirken, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da ilçeye geçici çöp dökümüne tepki göstermiş ve "Bir karış toprağımızda çöp istemiyoruz" çıkışında bulunmuştu.

İzmir, Takvim arşivİzmir, Takvim arşiv

BELEDİYE BAŞKANLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bertaraf tesisi planı, partili belediye başkanlarını karşı karşıya getirirken, gözler Başkan Tugay'ın vereceği karara çevrildi. Kentte vatandaşlar ve çevre örgütleri, yeni tesisin yeri konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

İzmir, Takvim arşivİzmir, Takvim arşiv

ÇÖP KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Belediye yetkilileri, hem çevresel hem de sosyal etkileri gözeterek en uygun çözümü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çöp krizinin nasıl çözüleceği ve yeni tesisin nerede kurulacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
İdefix
ABD'den 19 ülke vatandaşları için "iltica" kararı: Başvurular askıya alındı! Pentagon'dan silahlandırma hamlesi
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...