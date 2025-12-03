CHP'li İzmir’de çöp krizi büyüyor! Yeni tesis planı CHP’li belediyeleri karşı karşıya getirdi
İzmir’de Harmandalı Çöplüğü’nün kapatılmasıyla büyüyen çöp krizi, CHP'li İzmir Büyükşehir’in Yamanlar ve Naldöken için açıkladığı yeni tesis planına CHP’li ilçe belediyelerinin karşı çıkmasıyla parti içinde gerilime dönüştü.
CHP'li İzmir'de Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından kentte günlük 5 bin tonluk çöp sorunu giderek büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bertaraf tesisi için Karşıyaka Yamanlar ve Bornova Naldöken'i alternatif alanlar olarak gündeme getirmesi, CHP'li ilçe belediye başkanlarının sert tepkisine yol açtı.
"ÇÖP TESİSİ KURULMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Yamanlar'da çöp tesisi düşüncesine kesin dille karşı çıkarak, "İlçemizde çöp tesisi olmaz. Yamanlar'da sadece nefes alınabiliyor" dedi.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Naldöken'in çöp tesisi kurulmasının mümkün olmadığını belirterek, "Aklın, bilimin ve doğanın yanındayım." ifadelerini kullandı.
GERİLİM ARTIYOR
Harmandalı'nın kapanmasıyla oluşan boşluk nedeniyle İzmir'in çöpleri geçici olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilirken, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da ilçeye geçici çöp dökümüne tepki göstermiş ve "Bir karış toprağımızda çöp istemiyoruz" çıkışında bulunmuştu.
BELEDİYE BAŞKANLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bertaraf tesisi planı, partili belediye başkanlarını karşı karşıya getirirken, gözler Başkan Tugay'ın vereceği karara çevrildi. Kentte vatandaşlar ve çevre örgütleri, yeni tesisin yeri konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.
ÇÖP KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?
Belediye yetkilileri, hem çevresel hem de sosyal etkileri gözeterek en uygun çözümü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çöp krizinin nasıl çözüleceği ve yeni tesisin nerede kurulacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.