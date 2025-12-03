Borsa İstanbul vurgunu: Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri gözaltına alındı

İllüzyonist Aref ve eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de aralarında olduğu çete BİST’te manipülasyon yaptı. Toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hissesi senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen 25 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve bir yetenek yarışması ile adını duyuran İllüzyonist Aref Ghafouri'nin de arasında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilere, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlaması yöneltiliyor. Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ HER YERDE ARANIYOR

Soruşturma kapsamında, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin her yerde arandığı bildirildi.

