Bakırköy'de oturanlar dikkat! 6 mahalle listede
Bakırköy’de ana isale hattında yapılacak bakım ve depreme dayanıklılık çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahallede su kesintisi yaşanacak. Çalışma, 10.00 – 20.00 saatleri arasında sürecek. Peki Bakırköy su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Aralık 2025 İSKİ su kesintilerine ilişkin detaylar.
İSKİ, Bakırköy ilçesinde yer alan Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarında depreme karşı dayanıklılığı artırmak için modernizasyon çalışması yapacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında hatlara esnek boru bağlantı parçalarının montajı gerçekleştirilecek.
Kesinti 10.00'da Başlayacak
Planlanan çalışma nedeniyle yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında belirli bölgelerde su kesintisi uygulanacak. Kesintinin toplam süresi 10 saat olacak.
Bakırköy'de Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler Hangileri?
- Osmaniye
- Kartaltepe
- Zeytinlik
- Yenimahalle
- Sakızağacı
- Ataköy 1. Kısım
KESİNTİNİN ARDINDAN SU KADEMELİ OLARAK VERİLECEK
İSKİ, kesinti süresince vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını önerirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verileceğini belirtti.