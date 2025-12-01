Kadraj Galeri Kadraj İkon Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer 100 tonluk atık...

Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer 100 tonluk atık...

Mutfakta günlük öğünlerin bir parçası olan süt, çorba ve sıcak içecekler lavaboya döküldüğünde borular için büyük bir tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar, çoğumuzun farkında olmadan yaptığı bu hataların tıkanıklıklara ve ciddi kanalizasyon sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Peki lavaboya kesinlikle dökmemeniz gereken maddeler neler? İşte mutlaka bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 01.12.2025 20:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:59
Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer her gün...

Sıkça tükettiğimiz sıcak içecekler, lavaboya döküldüğünde borular için ciddi sorunlara yol açabiliyor. Thames Water uzmanları, bu maddelerin borularda tıkanıklık oluşturabileceğini ve ev sahipleri için büyük masraflara neden olabileceğini açıkladı. Peki lavaboya asla dökmemeniz gereken maddeler neler?

Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer her gün...

Mutfaklarımızda çorbalardan sıcak içeceklere kadar sıkça kullandığımız süt, yanlış bir şekilde lavaboya döküldüğünde ciddi tıkanıklıklara yol açabiliyor.

Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer her gün...

SÜT LİSTENİN İLK SIRASINDA

Uzmanlara göre süt asla lavaboya dökülmemeli!

Döküldüğü taktirde yüksek yağ içeriği borularda gres ve yağ tıkanıklığına neden olabiliyor.

Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer her gün...

Nasıl atılmalı?

Süt artıklarını, geri dönüştürülemeyen bir kaba koyup çöpe atabilirsiniz.

Ayrıca suyla karıştırarak kompost veya doğal gübre olarak kullanmak da mümkün.

Lavaboya asla dökmemeniz gereken 9 şey! Meğer her gün...

Daily Mail'de yer alan habere göre uzmanlar, sıcak çikolata, sütlü kahve ve çay gibi içeceklerin de lavaboya dökülmemesi gerektiğini vurguluyor.