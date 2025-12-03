Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı İstanbul'daki 'Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde protesto yaşandı. Seminer salonuna giren 30-40 kişilik bir grup, kırmızı boya fırlatarak ve pankart açarak eylem yaptı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine sert cisimler, tekme ve yumruklarla karşılık veren grup, arbede sırasında otelde maddi hasara neden oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren 8'i kadın toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.