PODCAST CANLI YAYIN

Manavgat Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturması: 19 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'İhaleye fesat karıştırma' ve ve 'Edimin ifasına fesat karıştırma' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 49 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Manavgat Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturması: 19 gözaltı

27 Ağustos'ta Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen F.B., B.B. ve Ç.B., organizasyon şirketinin sahibi olduklarını, ortakları Ö.E.'nin eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile anlaşarak yaklaşık 10 yıldır 'organizasyon' adı altında yüksek bedelle ihaleye fesat karıştırarak maddi menfaat temin ettiklerini, elde edilen paranın yarısının Şükrü Sözen'e gittiğini, etkinliklerin yapıldığı alana kurulan çeşitli stantlardan da hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen E.B.'nin elden para toplayarak kazanç sağladığını, Ö.E.'nin şirketinde muhasebe bölümünde çalışan A.U.'nun ise bu usulsüz iş ve işlemleri organize ettiği yönünde beyanda bulundu. E.B.'nin stantlardan para toplama olaylarına eski belediye çalışanı A.Ö.'nün de şahit olduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında E.B., Ö.E. ve A.U.'nun ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, değerli kol saatleri ve dijital materyallere el konuldu. Manavgat Belediyesi'nden söz konusu firmanın girdiği ihalelerin istendiği ve inceleme sonucunda organizasyon işleriyle ilgili neredeyse tüm ihaleleri bu firmanın aldığı belirlendi. 31 Ağustos'ta gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. tutuklandı.

ŞÜKRÜ SÖZEN.ŞÜKRÜ SÖZEN.

SÖZEN KARDEŞLER DE TUTUKLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Şükrü Sözen hakkında yakalama kararı verildi. Şükrü Sözen, 7 Eylül'de akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınıp Antalya'ya getirildi. Sözen'in kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 11 Eylül'de adliyeye sevk edilen Şükrü Sözen ile Fatih Sözen, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçunu işledikleri tespit edilen 49 şüpheli hakkında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Manavgat Belediyesine rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandıManavgat Belediyesine rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüşecek | Önceki 9 turda ne yaşandı?
11 ilde son tuğlalar son çiviler! Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta duyurdu: 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'i tamam
Türkiye ve Pakistan arasında enerji anlaşması: İmzalar atıldı
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Galatasaray'a süper yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat
Piyasalardan Türkiye'ye güçlü mesaj! Son 7 yılın rekor düşüşü geldi
Sami Kırkuşu öldürüldü mü? Sevgilisiyle görüntüleri yayınlandı: "Yuvasını yıkmak istemediği adama neden sofra kurdu?"
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...