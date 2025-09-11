PODCAST CANLI YAYIN

Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen adliyeye sevk edildi

Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi:
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen adliyeye sevk edildi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Takas Bank
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Türk Telekom
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!