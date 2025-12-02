PODCAST CANLI YAYIN

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan Bilal Çokay'ın cezası kesinleşti

Makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay Çokay hakkında verilen kararı onadı.

Suriye'den Türkiye'ye makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapse çarptırılan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası, Yargıtay tarafından onandı. Çokay'ın tutuklandıktan sonra rütbesi geri alınmıştı.

Dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Çokay, işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya getirildi. Emrindeki astsubay ve uzman çavuşların verdiği ifadeler ile elde edilen yazışmalar ve dijital deliller doğrultusunda Çokay, 28 Haziran 2024'te çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklandıktan sonra Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alındı.

Gümrük kapısı (DHA)Gümrük kapısı (DHA)

ASTSUBAYIN EVİNDEN 600 BİN DOLAR ÇIKTI

Çokay ile birlikte insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen emir astsubayı ve 2 uzman çavuş da daha önce tutuklandı. Yaklaşık 2 yıldır aynı yöntemle kaçakçılık faaliyeti yürüttükleri tespit edilen askeri personelin, yasa dışı kazançlarıyla oto galeri ve gazino açtıkları belirlendi. Emir astsubayının evinde yapılan aramada ise 600 bin dolar para ele geçirilmişti.

Bilal Çokay (DHA)Bilal Çokay (DHA)

11,5 YIL HAPİS CEZASI

Soruşturma tamamlanıp Çokay hakkında dava açıldı. Çokay'ın, 'Göçmen kaçakçılığı yapmak', 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu yargılanan Çokay, ilk derece mahkemesince 11,5 yıl hapse çarptırıldı. Karar, Yargıtay'ın onamasıyla kesinleşti.

