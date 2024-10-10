MSB’den tahliye açıklaması! Adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbeleri söküldü

Milli Savuna Bakanlığı, Lübnan'dan gerçekleştirilen tahliye operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planların diğer bakanlık ve kamu kurumlarıyla koordineli devam ettiğini belirten MSB, "Gemiler ve uçaklarımız yeni tahliyeler için hazırdır. " denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (AA)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 42, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1113'ü Irak'ın, 1036'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirterek, 9 Ekim'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet diledi.

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğine vurgu yapan Aktürk, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

78 BİN 705 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1167 şahısla bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802'ye ulaşmıştır. Ayrıca, son bir haftada Hatay ve Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 103 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."