Başkan Erdoğan 2025 TUSEB Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. 23 yıldır sağlığa büyük önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmüne dünyanın 2 yıldır sessiz kaldığını ifade etti. Erdoğan, "Ataların ifadesiyle sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. İnsan hayatı nasıl ki sömürülemez ise insanın sağlığı da sömürülemez." dedi. Erdoğan, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yıl bitmeden iki devlet hastanesi daha açacaklarını duyurdu.

