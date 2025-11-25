Akdeniz'de 4.1'lik deprem! AFAD-KANDİLLİ son depremler! Hangi fay hattında?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz 'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.21'de yaşanan sarsıntı yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Fotoğraflar: AA

AFAD AÇIKLADI: AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNDE KRİTİK SARSINTI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) az önce resmi internet sitesi üzerinden önemli bir gelişmeyi duyurdu. Akdeniz'de, yerel saatle tam 22:21'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı.

Depremin sığ sayılabilecek bir derinlikte, sadece 6.6 kilometrealtında gerçekleşmesi, hissedilme potansiyelini artırdı ve bölgedeki tektonik hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı.