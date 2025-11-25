Akdeniz'de 4.1'lik deprem! AFAD-KANDİLLİ son depremler! Hangi fay hattında?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) az önce resmi internet sitesi üzerinden önemli bir gelişmeyi duyurdu. Akdeniz'de, yerel saatle tam 22:21'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.21'de yaşanan sarsıntı yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD AÇIKLADI: AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNDE KRİTİK SARSINTI!
Depremin sığ sayılabilecek bir derinlikte, sadece 6.6 kilometrealtında gerçekleşmesi, hissedilme potansiyelini artırdı ve bölgedeki tektonik hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-25
Saat:22:21:42 TSİ
Enlem:34.82944 N
Boylam:23.69306 E
Derinlik:6.6 km
HANGİ FAY HATTINDA OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan deprem parametreleri, sarsıntının Akdeniz'in en aktif tektonik alanlarından biri üzerinde meydana geldiğini işaret ediyor. Verilen koordinatlar sarsıntının Helen Yayı (Hellenic Arc) olarak bilinen büyük sismik sistemin yakınlarında, hatta doğrudan bu yay üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.
25 KASIM 2025 AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-11-25 22:21:42 34.82944 23.69306 6.6 MW 4.1 Akdeniz
2025-11-25 21:50:12 39.24083 28.15944 5.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 21:43:03 38.05833 37.20111 14.91 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-11-25 21:40:53 38.10111 37.02972 7.04 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-11-25 21:33:14 39.30417 27.69278 12.8 ML 2.0 Soma (Manisa)
2025-11-25 21:16:23 39.12306 28.26028 5.66 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 21:11:58 39.13389 28.27667 7.02 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 20:41:22 39.19278 28.2725 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 20:13:12 36.82222 26.63472 8.92 ML 3.1 Ege Denizi - [59.28 km] Bodrum (Muğla)
2025-11-25 19:56:16 39.22083 28.17639 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 19:45:38 36.74361 25.84583 7.0 ML 1.9 Ege Denizi
2025-11-25 19:21:54 39.19722 27.9875 7.0 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2025-11-25 19:10:56 39.14528 28.18389 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 18:57:40 39.215 28.12417 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 18:47:55 40.15306 36.45972 7.0 ML 2.4 Merkez (Tokat)
2025-11-25 18:37:36 39.12028 28.18472 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 18:28:32 39.1675 28.24056 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 18:17:36 38.07361 37.71139 6.97 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-25 17:51:59 39.13694 28.32444 4.56 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 17:47:53 39.52667 28.19722 7.0 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-25 17:41:04 39.17361 28.30611 8.27 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 17:38:24 38.57194 39.55417 7.0 ML 1.3 Maden (Elazığ)
2025-11-25 17:28:41 38.47389 29.20528 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2025-11-25 17:24:15 39.30722 27.67722 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-11-25 17:20:42 38.48222 29.14972 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2025-11-25 17:17:10 39.22389 28.17278 6.22 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 17:16:19 39.21389 28.14472 5.93 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 17:15:45 37.49167 35.91056 6.89 ML 2.0 Kozan (Adana)
2025-11-25 17:12:36 39.21472 28.24778 9.16 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 16:58:16 38.3375 27.16444 7.85 ML 1.9 Gaziemir (İzmir)
2025-11-25 16:55:06 39.20806 28.25583 6.26 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 16:38:52 39.32167 27.67417 6.95 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-11-25 16:23:44 39.30056 27.67639 7.01 ML 1.1 Soma (Manisa)
2025-11-25 16:11:52 39.20833 28.15944 6.85 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 16:07:49 39.18583 28.28778 7.02 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 16:05:44 37.94167 27.63611 7.0 ML 1.2 Germencik (Aydın)
2025-11-25 16:05:19 39.3175 27.68278 6.98 ML 1.5 Soma (Manisa)
2025-11-25 15:57:43 39.13722 28.11944 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:56:37 39.19611 28.23389 9.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:52:23 39.14333 28.25306 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:37:00 39.18694 28.25944 10.85 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:33:22 39.19278 28.17639 7.48 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:32:53 39.16861 28.26694 7.03 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:30:55 39.24417 28.10167 6.53 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:28:10 39.17667 28.225 7.77 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:26:13 39.19583 28.20194 4.47 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:24:20 39.32222 27.70139 7.12 ML 2.4 Soma (Manisa)
2025-11-25 15:20:21 39.22917 28.19278 5.84 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:12:49 39.15222 28.31417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-25 15:08:29 39.17222 28.17722 6.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)