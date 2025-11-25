Son dakika! Siber suçlarla mücadelede 10 günlük rapor: 429 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 gündür süren operasyonlarımızda 354 şüpheliyi yakaladık."

Ayrıca bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonumuzda da; 75 şüpheliyi yakaladık ve yakalanan şüpheli sayısı 429 oldu.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

10 GÜNDÜR SÜREN OPERASYONLAR:

35 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik 10 gündür düzenlenen operasyonlarımızda;

117 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.

93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.