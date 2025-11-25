(AA)

Belirli faaliyetler için su kullanımı yasaklandı

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında, ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.