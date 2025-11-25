Bakan Tunç’tan CHP’ye “Beyaz Toros” yanıtı: “O zaman iktidardaydınız”

Komisyonda Gergin Anlar

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeden önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Ağbaba, partisinden tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı dövizin bulunduğu bir kafes maketini Bakan Tunç'a gösterdi.

"Adalet Var, Ayrıcalık Yok"

Bakan Yılmaz Tunç, CHP'li vekillerin protestosuna, "Adalet var, ayrıcalık yok" sözleriyle yanıt verdi. Tunç, davaların bağımsız yargı tarafından yürütüldüğünü belirterek siyasi imtiyaz beklentilerine kapı aralanamayacağını ifade etti.

"Beyaz Toros" Polemiği

CHP milletvekilleri daha sonra beyaz renkli Toros model otomobilin maketini komisyonda gösterdi. Bunun üzerine Bakan Tunç, "Beyaz Toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" diyerek karşılık verdi. Sözler, komisyonda kısa süreli tartışmaya neden oldu.