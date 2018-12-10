FETÖ'nün sosyal medya üzerinden kurguladığı tezgah deşifre oldu. Twitter üzerinden kullandıkları troll hesaplarla seçim öncesi halkı provoke etmeye çalışan FETÖ'cülerin, kadın kılığına girerek kendilerine "Atatürkçü" süsü vermeye çalıştıkları tespit edildi.

Genellikle profillerine Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları koyarak insanların duygularını suistimal eden FETÖ'cüler, bu şekilde kurguladıkarı oyunla haklı kışkırtmaya çalışıyor. Son olarak Suna Varol isimli FETÖ'cü trollün kimliği tespit edildi. Kadın kılığında profil açarak insanları kışkırtan hesabı kullanan kişinin 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıktı.

MİT ve emniyet güçlerinin özel ekipler kurarak seçim öncesi bu şekilde ortalığı karıştırmak isteyenlere karşı harekete geçti. Sosyal medyada FETÖ'nün sahte profilleri üzerinden provokasyon yapan hesaplar takibe alınırken, bu kapsamda toplam 109 bin tetikçi hesap tespit edildi. 45 bin kullanıcının kimlik bilgilerine ulaşan emniyet güçleri, 7 bin kişiyi ise gözaltına aldı.

DEŞİFRE OLDU FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Deşifre olan FETÖ'cü hesap Suna Varol, gerçek kimliğinin ortaya çıkmasının ardından profil fotoğrafını değiştirdi.