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  • 10.12.2018 10:44

'nün sosyal medya tezgahı ortaya çıktı! FETÖ trollü 'un gerçek kimliği deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü kirli tezgahlarını tek tek sahnelemeye devam ediyor. Yaklaşan seçimler öncesi sosyal medya üzerinden örgütlenen üyeleri, vatandaşların bazı değerlerini istismar ederek provokasyona başladı. 'da bu amaçla FETÖ üyeleri tarafından kullanıldığı bilinen ve kendisine Atatürkçü süsü veren isimli hesabı kullanan kişinin 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

FETÖnün sosyal medya tezgahı ortaya çıktı

'nün sosyal medya üzerinden kurguladığı tezgah deşifre oldu. üzerinden kullandıkları troll hesaplarla seçim öncesi halkı provoke etmeye çalışan FETÖ'cülerin, kadın kılığına girerek kendilerine "Atatürkçü" süsü vermeye çalıştıkları tespit edildi.

Genellikle profillerine Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları koyarak insanların duygularını suistimal eden FETÖ'cüler, bu şekilde kurguladıkarı oyunla haklı kışkırtmaya çalışıyor. Son olarak isimli FETÖ'cü trollün kimliği tespit edildi. Kadın kılığında profil açarak insanları kışkırtan hesabı kullanan kişinin 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıktı.

MİT ve emniyet güçlerinin özel ekipler kurarak seçim öncesi bu şekilde ortalığı karıştırmak isteyenlere karşı harekete geçti. Sosyal medyada FETÖ'nün sahte profilleri üzerinden provokasyon yapan hesaplar takibe alınırken, bu kapsamda toplam 109 bin tetikçi hesap tespit edildi. 45 bin kullanıcının kimlik bilgilerine ulaşan emniyet güçleri, 7 bin kişiyi ise gözaltına aldı.

DEŞİFRE OLDU FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ
Deşifre olan FETÖ'cü hesap Suna Varol, gerçek kimliğinin ortaya çıkmasının ardından profil fotoğrafını değiştirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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