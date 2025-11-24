İZBETON yolsuzluk davasında 56 sanık hakim karşısında!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile ilgili açılan davada; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 sanık, hakim karşısına çıkıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli yakalandı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer (AA)

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (İzmir.chp.org.tr)

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk ile "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında" yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya (Takvim.com.tr)

12 YILA KADAR HAPİS

"İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında" yolsuzluk soruşturması kapsamında; "Edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise kooperatif dosyasından tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Tutuksuz sanıklar bugün İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülecek. Duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra kooperatif davasından tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ile partililerin katılması da bekleniyor.