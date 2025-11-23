İSÖ üyelerine rüşvetle avukat temin edildi!

İBB iddianamesinde ifadesine yer verilen Avukat Erhan Karaçam, örgüt üyelerinin itiraflarını engellemek için rüşvet paralarıyla müdafi organizasyonu yapıldığını anlattı. Karaçam, "İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, avukat başına 12 bin dolar ödeyip onlara avukat tutuyordu" dedi. Tutuklu Pehlivan'ın avukatlık mesleğini bir zırh gibi kullanarak örgüt için çalıştığına dikkat çekildi.

