Başkan Erdoğan G20’de uyardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı:



Dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmış durumda. Türkiye'de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor.

Budüşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil.



Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette.



Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz.



GANA VE ETİYOPYA



Başkan Erdoğan, "Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dedi.



TÜM ÜLKELER ETKİLENDİ



Erdoğan, "Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine yeni politika araçlarına ve tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz" sözlerini kaydetti.