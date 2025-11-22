Temel var çalışma yok! Mamak metrosu yerinde sayıyor
CHP'li Mansur Yavaş’ın 13 Haziran’da temeli attığı Mamak Metrosu’nda beş ayda kayda değer hiçbir ilerleme olmadı. Havadan görüntülenen şantiyede yalnızca alan genişletme yapıldığı görülürken, yarım kalan yollar, toz-toprak içindeki mahalleler ve “2028’e yetişmez” kaygısı bölge halkının tepkisini büyütüyor.
Ankara son yıllarda sadece trafikle, su kesintileriyle veya bitmeyen altyapı çalışmalarıyla değil; aynı zamanda "başlayan ama ilerlemeyen projeler" gerçeğiyle de yüzleşiyor. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, her yeni temel atma töreniyle umut verse de, bu umut çoğu zaman ilk kepçeden öteye geçmeyen bir vitrin etkinliğine dönüşüyor.
Başkentli yurttaşların aylardır dile getirdiği "başladılar ama devamı gelmedi" eleştirisi, son olarak Mamak Metrosu projesinde kendini yeniden gösterdi.
5 AYLIK SESSİZLİK: TEMEL ATILDI, ÇALIŞMA YOK!
Mamak Metrosu temel atma töreni 13 Haziran'da yapılmıştı ancak aradan geçen 5 aya rağmen çalışmalarda ilerleme olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aylar önce temelini altığı ancak hiç bir ilerleme olmayan Mamak Metrosunun temelinin atıldığı bölge havadan görüntülendi.
8 DURAKLI PROJEDE SADECE "ALAN GENİŞLETME" YAPILDI
Dikimevi Metro durağından Natoyolu'na kadar 7.46 kilometre uzatılmak üzere başlanan 8 duraklı Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temel atma töreni, 13 Haziran'da yapılmıştı. Temel atma töreninin ardından 5 ay geçti. Aradan geçen 5 aya rağmen çalışmaların ilerlemediği iddiası ortaya atıldı. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu duraklarından oluşacak metro hattında çalışmaların yavaş ilerlemesi ve çevre kirliliği bölge halkı tarafından tepki topladı.
MAHALLELİ: 2028'E YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Ayrıca mahalleli, 2028 yılında bitirilmesi planlanan metronun bu tarihe kadar bitirilemeyeceğini aktardı. Bölgede halihazırda yapılan tek değişimin alan genişletme olduğu havadan görüntülendi.
"ŞİMDİYE KADAR BAYAĞI BİR ŞEY OLMASI GEREKİYORDU"
Çalışmaların yavaş ilerlediğini dile getiren Mustafa Yıldız, "Daha hızlı bir çalışma olabilirdi. Arkadaşlar yaklaşık 1 sene önce başladı diyor. Ben bilmiyordum onu. 1 sene önce başladıysa şimdiye kadar bayağı bir şey olması gerekiyordu. Demek ki olmamış. Bu yolu kapatacaklarını duyduk. Burayı kapatmadan önce bir kısmına asfalt attılar. Yarım bıraktılar burayı. Burayı komple asfaltlayabilirlerdi" diye konuştu.
Sürekli toz toprak içinde kaldıklarını kaydeden Hasan Çiçek ise, "Çalışmalar böyle yavaş yavaş gidiyor. Pek hızlı değil. Bunca zaman aslında olması lazımdı. En azından temel mi atıyorsun, ne yapıyorsan yap. Kazı makinası bile yeni geldi. Bir an önce buranın asfaltlanması lazım, yolun yıkanması lazım" ifadelerini kullandı.