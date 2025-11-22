PODCAST CANLI YAYIN

Temel var çalışma yok! Mamak metrosu yerinde sayıyor

CHP'li Mansur Yavaş’ın 13 Haziran’da temeli attığı Mamak Metrosu’nda beş ayda kayda değer hiçbir ilerleme olmadı. Havadan görüntülenen şantiyede yalnızca alan genişletme yapıldığı görülürken, yarım kalan yollar, toz-toprak içindeki mahalleler ve “2028’e yetişmez” kaygısı bölge halkının tepkisini büyütüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Temel var çalışma yok! Mamak metrosu yerinde sayıyor

Ankara son yıllarda sadece trafikle, su kesintileriyle veya bitmeyen altyapı çalışmalarıyla değil; aynı zamanda "başlayan ama ilerlemeyen projeler" gerçeğiyle de yüzleşiyor. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, her yeni temel atma töreniyle umut verse de, bu umut çoğu zaman ilk kepçeden öteye geçmeyen bir vitrin etkinliğine dönüşüyor.

Başkentli yurttaşların aylardır dile getirdiği "başladılar ama devamı gelmedi" eleştirisi, son olarak Mamak Metrosu projesinde kendini yeniden gösterdi.

8 duraklı Dikimevi–Natoyolu hattında beklenen hareketlilik yok; kazı makinesinin bile yeni getirildiği iddia ediliyor (Fotoğraf: İHA)8 duraklı Dikimevi–Natoyolu hattında beklenen hareketlilik yok; kazı makinesinin bile yeni getirildiği iddia ediliyor (Fotoğraf: İHA)

5 AYLIK SESSİZLİK: TEMEL ATILDI, ÇALIŞMA YOK!

Mamak Metrosu temel atma töreni 13 Haziran'da yapılmıştı ancak aradan geçen 5 aya rağmen çalışmalarda ilerleme olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aylar önce temelini altığı ancak hiç bir ilerleme olmayan Mamak Metrosunun temelinin atıldığı bölge havadan görüntülendi.

Yarım bırakılan yol çalışmaları mahalleliyi mağdur ediyor; bölge sakinleri asfaltın dahi tamamlanmadığını söylüyor (Fotoğraf: İHA)Yarım bırakılan yol çalışmaları mahalleliyi mağdur ediyor; bölge sakinleri asfaltın dahi tamamlanmadığını söylüyor (Fotoğraf: İHA)

8 DURAKLI PROJEDE SADECE "ALAN GENİŞLETME" YAPILDI

Dikimevi Metro durağından Natoyolu'na kadar 7.46 kilometre uzatılmak üzere başlanan 8 duraklı Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temel atma töreni, 13 Haziran'da yapılmıştı. Temel atma töreninin ardından 5 ay geçti. Aradan geçen 5 aya rağmen çalışmaların ilerlemediği iddiası ortaya atıldı. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu duraklarından oluşacak metro hattında çalışmaların yavaş ilerlemesi ve çevre kirliliği bölge halkı tarafından tepki topladı.

Söz verilen metro değil, çevre kirliliği hızla büyüdü: Toz bulutu altında kalan sokaklar tepki çekiyor (Fotoğraf: İHA)Söz verilen metro değil, çevre kirliliği hızla büyüdü: Toz bulutu altında kalan sokaklar tepki çekiyor (Fotoğraf: İHA)

MAHALLELİ: 2028'E YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Ayrıca mahalleli, 2028 yılında bitirilmesi planlanan metronun bu tarihe kadar bitirilemeyeceğini aktardı. Bölgede halihazırda yapılan tek değişimin alan genişletme olduğu havadan görüntülendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"ŞİMDİYE KADAR BAYAĞI BİR ŞEY OLMASI GEREKİYORDU"

Çalışmaların yavaş ilerlediğini dile getiren Mustafa Yıldız, "Daha hızlı bir çalışma olabilirdi. Arkadaşlar yaklaşık 1 sene önce başladı diyor. Ben bilmiyordum onu. 1 sene önce başladıysa şimdiye kadar bayağı bir şey olması gerekiyordu. Demek ki olmamış. Bu yolu kapatacaklarını duyduk. Burayı kapatmadan önce bir kısmına asfalt attılar. Yarım bıraktılar burayı. Burayı komple asfaltlayabilirlerdi" diye konuştu.

Sürekli toz toprak içinde kaldıklarını kaydeden Hasan Çiçek ise, "Çalışmalar böyle yavaş yavaş gidiyor. Pek hızlı değil. Bunca zaman aslında olması lazımdı. En azından temel mi atıyorsun, ne yapıyorsan yap. Kazı makinası bile yeni geldi. Bir an önce buranın asfaltlanması lazım, yolun yıkanması lazım" ifadelerini kullandı.

CHPli ABBde 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandıCHPli ABBde 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
İDEFİX
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
KIZILELMA F-16'yı düşürünce Atina'da sinirler koptu: "Derhal harekete geçmeliyiz"
Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak
Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!