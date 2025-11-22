Temel var çalışma yok! Mamak metrosu yerinde sayıyor

Ankara son yıllarda sadece trafikle, su kesintileriyle veya bitmeyen altyapı çalışmalarıyla değil; aynı zamanda "başlayan ama ilerlemeyen projeler" gerçeğiyle de yüzleşiyor. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, her yeni temel atma töreniyle umut verse de, bu umut çoğu zaman ilk kepçeden öteye geçmeyen bir vitrin etkinliğine dönüşüyor.

Başkentli yurttaşların aylardır dile getirdiği "başladılar ama devamı gelmedi" eleştirisi, son olarak Mamak Metrosu projesinde kendini yeniden gösterdi.