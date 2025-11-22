Bir gıda zehirlenmesi vakası daha! Bu kez adres Rize: 40 öğrenci hastanelik oldu
Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Rize’de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Rize'de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
40 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen öğrencilerden 40'ı, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.