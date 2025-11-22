Bir gıda zehirlenmesi vakası daha! Bu kez adres Rize: 40 öğrenci hastanelik oldu

Rize'de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Fotoğraf: DHA)

40 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen öğrencilerden 40'ı, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.