Karşıyaka’da pazaryeri krizi: ‘CHP’li vekillerin adı baskı unsuru olarak kullanıldı
CHP’li milletvekillerinin Karşıyaka’da pazarcıların elinden pazaryerini alıp bir şirket üzerinden pazarcılara satmaya çalıştığı iddialarına İzmir’den destek geldi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Bostanlı Pazaryeri’nin özel bir şirkete devri sürecinde bazı milletvekillerinin isimlerinin baskı unsuru olarak kullanıldığını belirterek, kurulmak istenen yapının İstanbul’daki yolsuzluk dosyalarını anımsattığını söyledi.
Giriş Tarihi:
CHP'li vekillerin İzmir Karşıyaka'da pazarcıların elinden pazar yerini alıp şirket üzerinden pazarcılara satmaya çalıştığı iddiaları İzmir'den destek buldu.
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Bostanlı Pazar yerinin özel bir şirkete devredilmesi ve pazarın haftada iki güne çıkarılması sürecinde bazı milletvekillerinin isimleri baskı unsuru olarak kullanıldı. Bostanlı Pazaryeri'nde kurulmak istenen yapı İstanbul'daki yolsuzluk dosyalarına benzerlik taşıyor" dedi.