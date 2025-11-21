PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’de F-35 paniği: Netanyahu Türkiye’ye verilmesine karşı çıktı

İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye’ye tedarik etme ihtimalinden rahatsız olduğunu belirterek, "ABD’nin Türkiye’ye F-35 vereceğine inanmıyorum. Eğer verilirse tutumumuzu daha da sertleştiririz” dedi.

İsrail'ın katil Başbakanı Netanyahu, F-35'lerin Türkiye'ye tedariki konusunda rahatsız oldu.

Katili Türkiye korkusu sardı

Netanyahu, konuya ilişkin verdiği röportajda ABD'nin F-35'leri Türkiye'ye vereceğine inanmadığını ifade ederken, F-35'lerin Türkiye'ye transferi durumunda tutumlarını daha da sertleştirecekleri tehdidinde bulundu. Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 verilmesi Suudi Arabistan'a F-35 verilmesine yönelik tavrımızla aynı, hatta ondan daha sert" dedi.

İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyorİsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor

